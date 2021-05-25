Банк России отобрал экспертов по символам банкнот 1000 и 5000 рублей

"Перед экспертными группами стоит задача выбрать объекты, которые будут отвечать трем основным критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на банкнотах, - отметил зампред Банка России Михаил Алексеев на первой встрече групп. - Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты, иные достопримечательности. Изображения, размещаемые на банкнотах, должны объединять людей, положительно восприниматься подавляющим большинством граждан".

Банк России обновит дизайн шести банкнот (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей), исходя из принципа "один город - один федеральный округ". На лицевой стороне будут символы городов - центров федеральных округов. На оборотной стороне, как рассказал Михаил Алексеев "РГ", может быть изображен любой объект из соответствующего федерального округа, в том числе находящийся в одном из городов.

На банкнотах 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Соответственно, с банкнот исчезнут виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, но они будут другими.

Первыми, в 2022 году, в обращение поступят обновленные банкноты номиналом 100 рублей, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России.