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25.05.2021 18:08
Рубрика: Экономика

Банк России отобрал экспертов по символам банкнот 1000 и 5000 рублей

Текст: Игорь Зубков
Банк России сформировал экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот. Участникам первой группы предстоит подготовить список по Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу для 5000 рублей, а вторая группа представит заключение по символам Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа для 1000 рублей. Окончательный выбор сделает совет директоров Банка России. В состав групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии, денежного обращения (бонистики и нумизматики).
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

"Перед экспертными группами стоит задача выбрать объекты, которые будут отвечать трем основным критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на банкнотах, - отметил зампред Банка России Михаил Алексеев на первой встрече групп. - Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты, иные достопримечательности. Изображения, размещаемые на банкнотах, должны объединять людей, положительно восприниматься подавляющим большинством граждан".

Фото: Александр Корольков
Какими будут новые российские банкноты

Банк России обновит дизайн шести банкнот (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей), исходя из принципа "один город - один федеральный округ". На лицевой стороне будут символы городов - центров федеральных округов. На оборотной стороне, как рассказал Михаил Алексеев "РГ", может быть изображен любой объект из соответствующего федерального округа, в том числе находящийся в одном из городов.

На банкнотах 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Соответственно, с банкнот исчезнут виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, но они будут другими.

Первыми, в 2022 году, в обращение поступят обновленные банкноты номиналом 100 рублей, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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