Новости

Российский консул встретился с задержанной в Минске гражданкой РФ 21:12
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 20:28
Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов 20:27
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена 20:05
Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России 19:53
"Белавиа" прекращает полеты на Украину 19:47
В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района 19:43
Бастрыкин обсудил на совещании жилье для сирот и резонансные дела 19:39
Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей 19:24
Росстат восьмой месяц подряд отмечает снижение уровня безработицы 19:19
В новостройках «старой» Москвы больше нет дешевых квартир 19:17
Марафон фильма Федорченко "Последняя "Милая Болгария" состоится 29 мая 19:10
Росстат в апреле зафиксировал рост промышленного производства на 7,2% 19:01
Надвигающийся на Петербург ливень побьет метеорологические рекорды 18:45
Ученые предупредили о новых опасных вирусах 18:30
Бывший жених Бузовой заменил ее в качестве ведущего на "Доме-2" 18:24
Захарова: Консул встретится с задержанной в Минске гражданкой РФ 18:23
В Сербии пройдут совместные с Россией учения саперов 18:17
В Болгарии митингуют против незаконных действий спецслужб 18:09
Японская корпорация открыла инжиниринговый центр в России 18:00
Брянский завод отсудил у города танк 17:51
ФТС готовится внедрять полностью автоматизированные таможенные процедуры 17:50
В Сибири возбудили дело о воспрепятствовании деятельности журналистов 17:46
В Баренцевом море более 10 кораблей провели масштабные учения 17:41
Лавров и Макей обсудили ситуацию вокруг Ryanair 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 19:47
Рубрика: В мире

"Белавиа" прекращает полеты на Украину

Текст: Юрий Чернов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что из-за запрета киевских властей на выполнение рейсов вынуждена отменить полеты на Украину. В опубликованном на сайте авиакомпании сообщении указывается, что рейсы отменяются с 26 мая по 31 августа.

"Белавиа" отменила полеты в Литву

Отмена коснется регулярных рейсов в Киев, Львов, Одессу и Харьков. "25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40)", - уточнили в "Белавиа".

В "Белавиа" принесли извинения и выразили искренние сожаления в связи с тем, как развивается ситуация. Авиакомпания также сообщила, что пассажиры, которые приобрели билеты на указанные даты, "смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета".

В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве
Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair
Мировой суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей
Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону