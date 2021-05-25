"Белавиа" прекращает полеты на Украину

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что из-за запрета киевских властей на выполнение рейсов вынуждена отменить полеты на Украину. В опубликованном на сайте авиакомпании сообщении указывается, что рейсы отменяются с 26 мая по 31 августа.

Отмена коснется регулярных рейсов в Киев, Львов, Одессу и Харьков. "25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40)", - уточнили в "Белавиа".

В "Белавиа" принесли извинения и выразили искренние сожаления в связи с тем, как развивается ситуация. Авиакомпания также сообщила, что пассажиры, которые приобрели билеты на указанные даты, "смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета".