Black Keys вернулись с премьерой

Это редкая группа, которая никогда не записывала двух одинаковых альбомов подряд. Ей всегда было мало только что сделанного. Поэтому Black Keys то выпускали релизы, в которых хмурились смачные и густые, как июльский зной, блюзы, то сдабривали гаражный рок эстетикой блюз-модерна. А в альбоме Turn Blue и вовсе скрестили с блюзом меланхоличный соул и спонтанную психоделику. Но в пылу экспериментов забыли про душу и страсть - может быть, главные качества блюза - и в итоге впервые за несколько лет остались без премий Grammy...

Да, золотых граммофончиков у Black Keys было уже пять, да и номинаций - восемь. Но последний из них был получен еще в 2013 году. Вспомнив об этом, музыканты расстроились и решили начать все заново - с музыки, благодаря которой впервые и прославились. С классического блюза Дельты Миссисипи и многократных наложений гитарных соло. И так старались доказать себе, что могут не хуже, что десять часов подряд не выходили из студии, пока не записали этот новый диск - Delta Kream. Причем впервые обошлись без кропотливых репетиций, которые, как известно, добавляют музыке технологичность и техничность, но забирают у нее кураж, азарт и спонтанность. Хорошо, что именно три последних качества стали для группы теперь самыми важными и любимыми...

Заводилой снова выступил экспрессивный очкарик - певец и гитарист Дэн Ауэрбах. Он еще со школы был натурой энергичной, волевой, не зря же именно его выбрали капитаном футбольной команды. С барабанщиком Патриком Карни - неспешным, основательным и малообщительным, зато любящим просиживать за барабанами по несколько часов в день, выверяя каждый такт, они составили идеальный дуэт "единства и борьбы противоположностей", словно следуя диалектике Гегеля...

Готовя новый диск, они до посинения спорили, находя компромисс для своих амбиций и темпераментов, но потом решили, что главным критерием для всех треков должна быть даже не хитовость, а сердечность. Гнусавый голос Дэна особенно хорош как раз для такой музыки.

Уже первый трек Crawling King Snake Джона Ли Хукера и Большого Джо Уильямса, гитаристов раннего дельта-блюза, одними из первых в 40-50-х освоивших манеру talking blues - то есть даже не пения, а дружеского разговора под гитару (потом эту манеру подхватили Джей Джей Кейл, Марк Нопфлер и многие другие), - задает настроение диску.

Ну а дальше было легче: Дэн и Патрик вспоминали свои любимые блюзы ХХ века, а для аутентичности материала пригласили гитариста Кенни Брауна и басиста Эрика Дитона, давних партнеров блюзменов дельты Бернсайда и Кимброу-Джуниора. Каждый предлагал свои версии знаменитых блюзов, и в итоге к каноническому звучанию добавились веяния южного рока и буги. В треке Poor Boy a Long Way From Home появилась певучая и нежно-сочувствующая слайд-гитара, а в Walk With Me - медитативный наговор, при этом звучание диска классики блюза вполне комфортно. Delta Kream не перебарщивает в драматизме или ностальгии, и поэтому в нем есть тонкий баланс между болевыми контрапунктами и комфортностью звучания. Поэтому уже в первую неделю продаж диск сразу же попал в Top-5 Великобритании, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран...

Еще одно подтверждение правила, что в трудные минуты классика всегда выручает...