Более 284 тысяч сирот получили право на свои квартиры

Изменить порядок обеспечения квартирами детей-сирот предлагает Минстрой. Ведомство разработало поправки об этом в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Сейчас в России 283 607 детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Из них 192 682 уже должны получить жилье (в их числе 25 полностью дееспособных детей-сирот младше 18 лет, 117 448 от 18 до 23 лет, 75 209 детей-сирот старше 23 лет). У 89 103 сирот еще не наступил срок обеспечения жильем, так как они младше 18 лет, а 1 822 исполнилось 18 лет, но не наступил срок обеспечения жильем.

Проектом постановления предусматривается, что при расчете размера субсидии предоставляемой из федерального бюджета регионам на жилье для детей-сирот будет учитываться численность сирот в регионе, состоящих на учете на получение жилья на первое июля года, предшествующего планируемому.

При расчетах размера субсидии предполагается использовать показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на III квартал года, предшествующего планируемому, а также индекс-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития по виду экономической деятельности "строительство".

Поправки будут способствовать повышению доступности жилья и достижению цели госпрограммы, отмечают в Минстрое.