Более миллиона избирателей проголосовали на праймериз ЕР в первый день

За один день более миллиона избирателей приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

"Активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края" - сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

Напомним, что вчера сайт праймериз подвергся DDoS-атаке. Карелин сказал, что количество проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа портала.

Отметим, что праймериз "Единой России" проходит по всей стране с 24 по 30 мая.