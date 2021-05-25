Борис Титов покинет пост бизнес-омбудсмена

Борис Титов заявил о намерении покинуть пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в России после истечения второго срока пребывания в должности, который истекает в 2021 году.

"Моя позиция остается прежней: нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом",- цитирует слова Титова "Коммерсант".

Борис Титов был назначен на должность омбудсмена в июне 2012 года. В 2017 году президент Владимир Путин переназначил его на второй срок.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей отвечает за организацию работы по внесудебному восстановлению нарушенных прав бизнесменов, а также за урегулирование споров между бизнесом и органами власти.