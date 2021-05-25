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25.05.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

Хотели взорвать парад

ФСБ предотвратила масштабный теракт
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
В последние годы в России практически не происходит резонансных терактов, подобных тем, что совершались в середине 90-х - начале нулевых.

У обычных граждан может сложиться обманчивое впечатление, что террористическая угроза для страны давно миновала, но это далеко не так. Просто большинство терактов сегодня предотвращается спецслужбами еще на стадии их подготовки. Как заявил в апреле директор ФСБ Александр Бортников, только за последние два года российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 129 преступлений террористической направленности, среди которых 78 терактов. Перед этим в интервью "РГ" Бортников рассказал, что за последние 10 лет в России было не допущено около 200 терактов. Как отметил глава ФСБ, речь идет о тысячах спасенных жизней.

Фото: РИА Новости
ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

Во вторник стало известно еще об одном предотвращенном теракте. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ , сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" планировал совершить теракт 9 мая в Норильске. По замыслу террористов бомба должна была взорваться во время парадного прохождения колонны военных в честь Дня Победы.

По всей видимости, сторонник "ИГ" собирался повторить кровавый теракт, который произошел 9 мая 2002 года в Каспийске. Тогда взрывное устройство сработало в тот момент, когда по улице Ленина проходила парадная колонна, во главе которой шли морские пехотинцы. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе дети, еще 170 были ранены. В этот раз, к счастью, подрывник не успел довести задуманное до конца. Его задержали на территории Ставропольского края еще 22 апреля.

Как выяснилось, теракт он готовил чужими руками, склоняя к этому через группы в мессенджерах знакомых сторонников террористов из Норильска. На кадрах оперативного видео показано задержание самого подозреваемого и женщины, которая была вместе с ним. Также показан тайник в стене подвала одного из домов Норильска, в котором оперативники обнаружили взрывчатое вещество и большое количество дроби в качестве поражающего элемента.

Сторонник террористов собирался повторить кровавый теракт, совершенный в 2002 году в Каспийске

Кроме того, в его телефоне были обнаружены инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также переписка, в которой он склонял знакомых устроить взрыв. Дальше идут кадры, как уже задержанного организатора теракта доставили самолетом в Красноярский край для проведения оперативно-следственных действий.

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