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25 мая 2021 г.

Постановление правительства Брянской области от 24 мая 2021 года № 181-п "О внесении изменения в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая согласование главного государственного санитарного врача по Брянской области от 20 мая 2021 года № 5230, Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 года № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года № 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п, от 28 января 2021 года № 25-п, от 15 февраля 2021 года № 47-п, от 1 марта 2021 года № 55-п), изложив абзацы третий, четвертый пункта 2 в следующей редакции:

"проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) общественных объединений, их региональных или местных отделений, заседаний иных органов соответствующих региональных или иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов, согласования кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, избрания делегатов для участия в указанных съездах (конференциях), проведение иных мероприятий политических партий, общественных объединений по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами на указанные должности, если такие мероприятия предусмотрены уставом политической партии, общественного объединения;

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов;".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз



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