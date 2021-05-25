ЦАГИ представил исследования в области вертолетного такси

Концепция многовинтового вертолета наиболее перспективна для пассажиро- и грузоперевозок в условиях современных российских мегаполисов. Так считают специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского").

На III-й Молодежной конференции разработчиков вертолетной техники младший научный сотрудник Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем (НИЦ БАС) ЦАГИ Марк Овсянников и начальник сектора отделения аэродинамики и динамики вертолетов ЦАГИ Константин Косушкин представили коллегам разрабатываемые в институте компоновки винтокрылых летательных аппаратов для решения задач городской аэромобильности.

По словам Марка Овсянникова, в Европе, где городские поселения расположены близко друг к другу и имеют плотную застройку, проблема аэромобильности стоит очень остро. В нашей стране условия не настолько стесненные, поэтому оптимальной для местных перевозок будет винтокрылая машина дальностью чуть более 200 км, рассчитанная на 2-4 пассажиров или 200-500 кг груза.

Сегодня в ЦАГИ ведутся расчетные исследования по определению аэродинамических характеристик будущего винтокрылого такси.

Кроме того, в рамках конференции обсуждались такие темы, как разработка многоцелевого вертолета для Арктики, навигация автономного беспилотного воздушного судна в городе, аэромобильность с применением беспилотных авиационных систем, вертолетов и др.