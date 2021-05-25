Чем порадует гостей юбилейный "Славянский базар в Витебске"

Встречи на белорусской земле в дни проведения "Славянского базара", по мнению обозревателей, всегда оставляют ощущение "просветленного музыкального волшебства". Не изменяя доброй традиции, юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств в Витебске приготовил для гостей форума, который пройдет с 15 по 18 июля, насыщенную программу на любой вкус. Об этом информирует во вторник, 25 мая, БЕЛТА, ссылаясь на дирекцию фестиваля.

Сценаристы и режиссеры, констатируют организаторы, постарались внести свежие элементы в торжественную церемонию открытия и гала-концерт "Союзное государство приглашает…". В программу фестиваля включен и праздничный День молодежи.

Сюрпризом для всех называют организаторы первый концерт в летнем амфитеатре - симфоническую рок-феерию "Огонь и лед". Перед зрителями появится ледовая площадка размером 10 на 15 метров, на которой состоится шоу победителей мировых спортивных первенств по фигурному катанию - государственного балета на льду Санкт-Петербурга. Все действо будет сопровождать Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола.

Сцена летнего амфитеатра, как обычно, будет предоставлена взрослым участникам фестиваля, уточняет агентство. В первый день конкурса исполнителей эстрадной песни на ней прозвучит мировой хит в сопровождении балета Аллы Духовой Todes, который выступит во втором отделении творческого состязания с новой сольной программой.

Кстати, второй день взрослого конкурса, пояснили в дирекции форума, пройдет во время концерта торжественного закрытия, где молодые таланты исполнят славянский хит в сопровождении президентского оркестра Беларуси под управлением Виталия Кульбакова.

Что касается детского конкурса, то, не изменяя сложившейся практике, он и в этом году соберет на два дня зрителей в концертном зале "Витебск", где состоится и гала-концерт. Организаторы фестиваля не сомневаются, что его поклонники высоко оценят и традиционные проекты, среди которых предусмотрены концерты "Золотой хит", "Ритмы лета", гала-концерты "Шансон ТВ - все звезды" и мастеров искусств Беларуси.