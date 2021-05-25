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25.05.2021 21:10
Рубрика: Власть

Штраф по телефону

Глава Верховного суда предложил использовать веб-связь по делам о водительских нарушениях
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Обжаловать водительский штраф, например за превышение скорости, можно будет не вставая с дивана.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил использовать веб-связь при рассмотрении дел о нарушениях КоАП. Между тем самые массовые "пользователи" кодекса - это водители, нарушающие правила дорожного движения.

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"В апреле этого года правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона о применении веб-конференции в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве, - отметил Лебедев. - В связи с чем заслуживает внимания предложение о законодательном закреплении возможности применения веб-конференции также по делам об административных правонарушениях".

Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания Совета судей России. Напомним, технологии веб-связи позволяют подключаться к судебному процессу со своих личных гаджетов.

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Также Вячеслав Лебедев заявил, что не исключает возможности ухода в ближайшем будущем от составления протоколов судебных заседаний в бумажном виде. Он напомнил, что с 1 сентября 2019 года в судах введено аудиопротоколирование.

"В судебной практике выявлены проблемы в реализации права на ознакомление с аудиопротоколом и получении его копии лицами, содержащимися под стражей и отбывающими наказание в местах лишения свободы, - рассказал председатель Верховного суда. - В связи с этим целесообразно предусмотреть соответствующую процедуру в законодательстве, что позволит в будущем рассмотреть вопрос об исключении составления протокола в бумажной форме". Еще одна инициатива: Вячеслав Лебедев предложил вернуться к идее отмены мотивировочной части по ряду судебных решений. Он напомнил, что Верховный суд в 2018 году вносил в Госдуму законопроект, предусматривающий составление мотивировочной части судебных решений по гражданским делам и экономическим спорам только по обращению участников судопроизводства или при подаче апелляционной жалобы.

Фото: Сергей Михеев
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"Этот законопроект был отклонен законодателем. В настоящее время в условиях возрастающей судебной нагрузки следует возвратиться к его обсуждению, учитывая, что большинство решений судов по первой инстанции не обжалуется", - заявил Лебедев.

По его словам, в этой связи предлагается законодательно закрепить отдельные категории дел, не представляющие большой сложности, по которым мотивировочная часть судебного решения будет составляться только по заявлению участников судопроизводства или при подаче апелляционной жалобы. К ним могут быть отнесены дела о взыскании задолженности по договорным обязательствам.

"В первом квартале этого года судами РФ по первой инстанции рассмотрены 4 миллиона 935 тысяч гражданских дел, 916 тысяч административных дел, 387 тысяч экономических споров и более полутора миллионов дел об административных правонарушениях, а также 160 тысяч уголовных дел в отношении 165 тысяч лиц", - сообщил Вячеслав Лебедев.

Судебная нагрузка по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла.

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