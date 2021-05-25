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25.05.2021 20:08
Рубрика: Происшествия

На свободу - вовремя

Документы об освобождении арестанта из СИЗО придут без задержек
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Правительство России поддержало законопроект, ускоряющий процесс освобождения из казенных домов граждан, которых суд распорядился выпустить.

В УПК предлагается прописать норму: если решение об освобождении принято в режиме видео-конференц-связи, документы должны поступить в казенный дом в течение часа после окончания заседания.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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"Действительно, проблема времени получения судебного решения об освобождении из-под стражи или от наказания существует и имеет давние корни, - говорит советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - Раньше осужденным приходилось ждать по 5-14 дней, в зависимости от удаленности суда, принявшего соответствующее решение, когда оно будет доставлено в пенитенциарное учреждение".

Как поясняют разработчики проекта, сегодня в уголовном судопроизводстве широко используется видео-конференц-связь. Заключенный находится в СИЗО или колонии и участвует в процессе.

"Особенно часто это происходит в судах апелляционной и кассационной инстанций. Использование систем видео-конференц-связи позволяет существенно экономить ресурсы и средства, затрачиваемые на конвоирование, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Однако правоприменительная практика складывается таким образом, что в случае вынесения решения об освобождении из-под стражи, освобождения от отбывания наказания лица, участвующего в заседании посредством видео-конференц-связи, фактическое освобождение происходит спустя длительное время".

Задержка вызвана тем, что администрация казенного дома должна получить документы из суда. Причем решение должен привезти фельдъегерь. А если казенный дом находится в тысячах километрах от суда, а такое нередко бывает, то надо ждать, пока приедет нарочный с бумагами в портфеле, скажем, из Москвы.

Нередко заключенным приходится ждать несколько недель, пока решение доставят в тюрьму 

Электронные технологии позволяют решить дело быстрее. При этом Евгений Рубинштейн полагает, что в данном случае не надо бояться технических ошибок, вольных или невольных.

"Современные технологии позволяют свести к минимуму риски несанкционированного доступа к системе и ее использования не по назначению", - говорит он.

Иными словами, риск, что кто-то по закрытым электронным каналам пошлет липовые документы, невелик.

Происшествия Правосудие Тюрьмы

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