Дж. Дж. Абрамс рассказал об экранизации культовой игры Portal

Экранизация культовой игры Portal - как суслик из фильма "ДМБ": никто ее не видел, но она есть. По крайней мере, так утверждает известный режиссер, сценарист и продюсер Дж. Дж. Абрамс.

Видный кинодеятель рассказал IGN, что сейчас в Warner Bros. усиленно работают над сценарием адаптации приключений Челл - немногословной девушки, подопытной научно-исследовательской компании Aperture Science.

Никаких подробностей о сюжете или примерных сроках премьеры постановщик не сообщил, ограничившись обещанием, что картина будет "супервеселой".

Первые упоминания о полноценном переносе Portal на большие экраны появились еще в 2013 году. Немногим раньше - в 2011-м - Дэн Трахтенберг, ныне трудящийся над "Пацанами" и успевший поработать с Абрамсом над "Кловерфилд, 10", снял неплохую атмосферную короткометражку "Портал: Некуда бежать".