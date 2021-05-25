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Дж. Дж. Абрамс рассказал об экранизации культовой игры Portal

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    25.05.2021, 15:57
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Экранизация культовой игры Portal - как суслик из фильма "ДМБ": никто ее не видел, но она есть. По крайней мере, так утверждает известный режиссер, сценарист и продюсер Дж. Дж. Абрамс.

Фото: kinopoisk.ru
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Видный кинодеятель рассказал IGN, что сейчас в Warner Bros. усиленно работают над сценарием адаптации приключений Челл - немногословной девушки, подопытной научно-исследовательской компании Aperture Science.

Никаких подробностей о сюжете или примерных сроках премьеры постановщик не сообщил, ограничившись обещанием, что картина будет "супервеселой".

Первые упоминания о полноценном переносе Portal на большие экраны появились еще в 2013 году. Немногим раньше - в 2011-м - Дэн Трахтенберг, ныне трудящийся над "Пацанами" и успевший поработать с Абрамсом над "Кловерфилд, 10", снял неплохую атмосферную короткометражку "Портал: Некуда бежать".

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