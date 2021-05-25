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25.05.2021 09:29
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля

Валютные торги на Московской бирже открылись с укреплением российской валюты. По словам Андрея Маслова, аналитика ГК "ФИНАМ", во многом это связано из-за снижения американской и европейской валюты на фоне заявлений о приверженности ультрамягкой денежно-кредитной политике главой ФРС Джеромом Пауэллом и главой ЕЦБ Кристин Лагард соответственно.

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"В целом американский регулятор продолжает придерживаться политики, озвученной еще в начале пандемии Джеромом Пауэллом, и рассматривает ускорение инфляции в США как временный фактор. Инвесторы же, уставшие от низких процентных ставок и пандемии ищут поводы для сомнений в словах представителей ФРС, однако, каждый раз лишь убеждаются в дальнейшем следовании курсу ультрамягкой ДКП. Важным событием для политики ФРС и инвесторов может стать публикация данных о безработице в США за май, которая произойдет 3 июня, и в случае хороших данных (уменьшения безработицы) может дать надежду на пересмотр текущей политики ФРС", - отмечает эксперт.

В свою очередь, приверженность европейского регулятора к ультрамягкой ДКП подтвердила и глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая отметила, что на данный момент европейская экономика все еще нуждается в монетарной поддержке, а преждевременное сворачивание стимулирующих мер может негативным образом сказаться на наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях.

Однако ряд чиновников ЕЦБ полагают, что на фоне прогресса вакцинации населения следует задуматься о снижении темпов покупки активов в рамках программы PEPP. В этой связи комментарии по итогам следующего заседания ЕЦБ, которое пройдет в следующем месяце, будут представлять большой интерес для инвесторов.

Фото: iStock
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Помимо этого, продолжает Андрей Маслов, поддержку рублю оказывает и то, что в конце мая наступает крайний срок для уплаты налогов за предыдущие месяцы и I квартал 2021 года. ( 2-ой платеж по НДС за I квартал, налог на прибыль за апрель и май).

Что касается нефтяной компоненты рубля, имеющей традиционно сильное влияние на российскую валюту, то несмотря на снижение цен на "черное золото" на прошлой неделе, российская валюта все же укрепилась.

"Учитывая все вышеописанные факторы, мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе российская валюта будет торговаться в коридоре 71-76 рублей за доллар и 88-91,5 рубля за евро", - заключил аналитик ГК "ФИНАМ".

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