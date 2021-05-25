Эксперт: Неспокойная ситуация с COVID-19 сохранится полгода-год

Неспокойная ситуация в отношении коронавируса продлится в мире еще полгода-год, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, летальность COVID-19 близка к бушевавшей в Европе испанке (2,3% заболевших) и значительно ниже, чем во время предыдущих вспышек заболеваемости коронавирусом - SARS (атипичная пневмония), от которой умирало 11%, и MERS (Ближневосточный респираторный синдром) с летальностью 36%. Опасность COVID-19 в том, что он получил тотальное распространение по всей планете.

Тем не менее, по мнению эксперта, если люди будут соблюдать меры предосторожности - носить маски, мыть руки, использовать антисептики - и активно вакцинироваться, в дальнейшем будут лишь небольшие подъемы заболеваемости. "Они будут связаны с традиционным ежегодным сезонным ростом распространения респираторных вирусных инфекций", - добавила Пшеничная на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского, ее слова цитирует KP.RU.

При этом в России ситуация намного лучше, чем в других странах - по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения наша страна находится аж на 72-м месте.