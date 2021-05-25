Эксперт: Опасность новых штаммов коронавируса сильно преувеличена

На сегодняшний день известно немало мутаций коронавируса, самые значимые из них, по мнению ВОЗ, - британский, бразильский, южноафриканский и индийский штаммы. Несмотря на вызванную ими серьезную тревогу, исследования показали, что их опасность сильно преувеличена, уверена заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

- Последние данные опровергают повышенную контагиозность (заразность, - прим. "РГ") британского штамма, - заявила эксперт в беседе с KP.RU. - Как оказалось, рост числа заболевших был связан в большей степени с нарушениями противоэпидемического режима".

Что касается бразильского штамма, действительно были зафиксированы случаи повторного заражения, но это, по мнению профессора, редкость, связанная с особенностями иммунной системы отдельных людей.

Преувеличена и угроза обхода иммунного ответа южноафриканским и индийским вариантами коронавируса, отметила Наталья Пшеничная, добавив, что на днях в Британии подтвердили эффективность вакцин в отношении самых разных мутаций коронавируса. "Поэтому пока что поводов для сильных опасений нет. Но мы продолжаем пристально наблюдать за происходящими мутациями", - заключила эксперт.