Эксперт рассказала об опасных последствиях COVID-19

Коронавирус - очень коварная инфекция, которая может иметь опасные последствия, даже если была перенесена в легкой форме.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктора медицинских наук, профессора Натальи Пшеничной, рецепторы к COVID-19 есть во многих тканях и органах человеческого организма, именно поэтому вирус может активно и почти беспрепятственно размножаться в клетках, например, почек, сердечной мышцы, в плаценте, что порой приводит к невынашиванию беременности. "Поражается и центральная нервная система, - добавила Пшеничная в ходе ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского, ее слова цитирует KP.RU. - Проявлений этого известно уже, к сожалению, много, в том числе энцефалиты, инсульты, снижение памяти, ухудшение концентрации внимания, снижение скорости реакций, депрессивноподобные состояния".

В связи с этим, эксперт напоминает о важности соблюдения профилактических мер: защищать глаза (например, очки снижают риск заражения в 3 раза), носить маску и соблюдать социальную дистанцию (такие меры снижают риск заболевания в 5-6 раз).