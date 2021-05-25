Эксперты рассказали, кто контролирует качество воды в многоквартирных домах

Качество водопроводной воды необходимо контролировать на "входе" в многоквартирный дом. Однако мнения о том, кто должен это делать и кто конечном итоге отвечает за текущую из крана жидкость, расходятся.

От 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам, по данным Счетной палаты. Это связано с неблагоприятным качеством воды в местах водозаборов из-за сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Из-за загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев ежегодно).

Причины некачественной воды могут быть разными, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. В некоторых регионах изначально плохая вода в источниках водоснабжения - например, в Калмыкии или в астраханских степях она очень соленая. Тем не менее со станций водоподготовки вода уходит чистой, за этим строго следят надзорные ведомства, говорит Довлатова. Если по какому-то параметру вода все-таки не соответствует нормативам (например, слишком жесткая, превышение содержания магния, брома или других веществ) - у водоканала должен быть план повышения ее качества. Если до крана в квартире вода все же доходит некачественной - причиной могут быть проблемы в магистральных сетях (за них тоже отвечают водоканалы), либо во внутридомовых сетях (если, например, не была сделана промывка этих сетей).

"За состояние внутридомовых сетей водоканал ответственности не несет - это прерогатива управляющих компаний. К сожалению, не всегда вовремя меняются или прочищаются трубы внутри многоквартирных домов, что приводит к вторичному загрязнению воды и её плохому качеству из крана. В свою очередь, в зоне ответственности водоканала: постоянный контроль качества воды на выходе со станции водоподготовки и регулярный отбор проб воды на сетях. Но на "входе" в дома такого оборудования не бывает и это практически невозможно сделать", - говорит Довлатова.

Вопрос о контроле за качеством воды становится все более острым. В прошлом году были приняты поправки в Жилищный кодекс о том, что жители могут требовать перерасчета при некачественном предоставлении коммунальных услуг. Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) зимой отмечала, что практически нигде в домах нет оборудования, которое позволяет отслеживать, какого качества коммунальные услуги на входе в дом. В связи с этим введение перерасчетов позволит поставщикам ресурсов перекладывать на УК любые проблемы с коммунальными услугами, подчеркивали в ассоциации.

Программой производственного контроля должны быть предусмотрены места отбора проб воды, в том числе при поступлении воды в многоквартирный дом, сообщили в Минстрое. Однако управляющие компании (УК), управляя домами и предоставляя коммунальные услуги, не производят воду. По закону о водоснабжении и водоотведении программы производственного контроля качества воды разрабатывают предприятия системы водоснабжения: водоканалы, владельцы сетей водоснабжения. УК к ним не относятся и не эксплуатируют объекты централизованных систем водоснабжения. Следовательно, на них не распространяются требования о необходимости ведения производственного контроля и разработки программ контроля качества, отмечает Минстрой.

Но в последние 2-3 года УК все чаще жалуются на то, что надзорные органы выдают им предписания разрабатывать программы производственного контроля за качеством воды, поступающей в дома. Штраф за отсутствие такой программы - 10-20 тысяч рублей. Такие обращения поступают от УК из Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Волгоградской, Вологодской и других областей, сообщает юрист "ЖКХ-Контроль" Бахрам Арбобов. При этом не совсем понятно, за счет каких средств они должны это делать.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что неудовлетворительное состояние водопроводных сетей жилого дома серьезно влияет на качество питьевой воды в квартирах и становится поводом для жалоб населения. "Лабораторные исследования питьевой и горячей воды в рамках производственного контроля позволяют установить место и возможные причины ухудшения качества воды с учетом балансовой принадлежности сетей", - отмечают в ведомстве. Программы производственного контроля воды должны разрабатывать УК, согласовывая с Роспотребнадзором показатели, кратность и точки отбора проб, считают в ведомстве. "Например, можно проводить пять проб два раза в год", - сообщили в Роспотребнадзоре.

За соблюдение требований к питьевой воде отвечают водоканалы, у которых есть специализированные лаборатории, рассказали в компании "Российские коммунальные системы". Специалисты делают сотни анализов в день, проверяя воду по химическим, органолептическим и микробиологическим показателям не только на выходе со станций водоподготовки, но и в распределительной сети по всему городу, в том числе у абонентов. Если УК содержит внутридомовые сети в порядке, вопросов к качеству воды у потребителей возникать не должно. Если же Роспотребнадзор обяжет УК дополнительно контролировать качество, они должны будут устанавливать приборы контроля, обеспечивать их аттестацию и обслуживание. А для более детального контроля - создавать собственные лаборатории или пользоваться услугами сторонних. Это увеличит издержки УК и приведет к росту стоимости услуг для жителей.

Однако водоканалы отвечают за поставку воды только до границы дома, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Если же из крана она течет мутная или с запахом, то отвечать за это будет именно УК. "Жильцы для того и нанимали УК, чтобы она следила за качеством коммунальных услуг", - подчеркивает он. По его мнению, программы производственного контроля качества воды обязательны для УК, речь идет о проверке воды на отсутствие радиации, вредных микроорганизмов, неприятных запахов и вкуса. Покупки специального оборудования при этом не требуется - УК может заключить договор с лабораторией, которая два раза в квартал будет отбирать и анализировать пробы. "Это входит в общедомовые нужды и может стоить несколько тысяч рублей в месяц", - считает Склянчук.

УК и сейчас отвечает за качество коммунальных услуг, ее могут оштрафовать за некачественную воду, однако она должна лишь добиваться повышения качества воды от водоканала, а не организовывать и оплачивать проведение лабораторных анализов, считает Арбобов. Денег на разработку программ производственного контроля у УК нет, отмечает он. УК, получая предписания надзорных органов о необходимости такого контроля, оспаривают их в судах, которые принимают противоположные решения. Необходимо более четко указать в законодательстве, должны ли контролировать качество воды именно УК и, если должны, то за счет каких средств, считают в "ЖКХ-Контроль".

Пока средства ищутся, федеральным проектом "Чистая вода" предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной водой, с 85,5% в 2017 году до 88,8% к 2024 году. Среди городского населения - с 92,7% до 97,2%.