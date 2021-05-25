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25.05.2021 10:51
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали об уловках маркетологов при продаже бутилированной воды

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бутилированная питьевая вода продается в любом магазине. Для продвижения продукта маркетологами созданы самые разнообразные мифы. Некоторые рекламные ролики наделяют "воду из данного источника" сверхъестественными способностями, но увы - это далеко от реальности.

Как рассказала aif.ru вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич, независимо от названия "природная" или "обработанная" обеззараживанию фактически подвергается любой тип питьевой воды. Это делается ради установленных законодательством правил безопасности, куда входит около 90 параметров.

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"При очистке "обработанной" воды исходный состав микроэлементов может сохраниться. Воду также могут полностью очистить от любых микроэлементов, а потом добавить минералы уже промышленным способом, в четко выверенной, безопасной концентрации", - говорит Людмила Хомич.

При этом особо строгие требования по безопасности применяются к детской воде. Детская вода должна быть оптимально сбалансирована по своему составу, что, например, позволяет разводить смесь для новорожденного, максимально сохраняя ее первоначальную пищевую ценность.

Не имеет под собой основания и миф о физиологической полноценности воды и содержания в ней доз витаминов и полезных микроэлементов.

"В воде содержатся кальций, магний, калий. Но вклад последних очень невелик, и вода для удовлетворения потребности в них организма не подходит. Основными источниками этих элементов могут быть различные продукты питания: кальция - молочные, калия - овощи и фрукты, магний присутствует практически во всем", - рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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