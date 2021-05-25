Эксперты рассказали об уловках маркетологов при продаже бутилированной воды

Бутилированная питьевая вода продается в любом магазине. Для продвижения продукта маркетологами созданы самые разнообразные мифы. Некоторые рекламные ролики наделяют "воду из данного источника" сверхъестественными способностями, но увы - это далеко от реальности.

Как рассказала aif.ru вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич, независимо от названия "природная" или "обработанная" обеззараживанию фактически подвергается любой тип питьевой воды. Это делается ради установленных законодательством правил безопасности, куда входит около 90 параметров.

"При очистке "обработанной" воды исходный состав микроэлементов может сохраниться. Воду также могут полностью очистить от любых микроэлементов, а потом добавить минералы уже промышленным способом, в четко выверенной, безопасной концентрации", - говорит Людмила Хомич.

При этом особо строгие требования по безопасности применяются к детской воде. Детская вода должна быть оптимально сбалансирована по своему составу, что, например, позволяет разводить смесь для новорожденного, максимально сохраняя ее первоначальную пищевую ценность.

Не имеет под собой основания и миф о физиологической полноценности воды и содержания в ней доз витаминов и полезных микроэлементов.

"В воде содержатся кальций, магний, калий. Но вклад последних очень невелик, и вода для удовлетворения потребности в них организма не подходит. Основными источниками этих элементов могут быть различные продукты питания: кальция - молочные, калия - овощи и фрукты, магний присутствует практически во всем", - рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева.