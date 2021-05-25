Европейский патент выдан на уникальный ультразвуковой томограф

Ученые Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ получили Евразийский патент на разработанный ими 3D-ультразвуковой томограф. Главное его достоинство - абсолютная безопасность при диагностике органа. В данном случае речь об исследовании новообразований молочной железы. Сегодня смертность от этой болезни лидирует среди всех случаев онкологии у женщин.

Причем доля тех, кто с поздними стадиями заболевания впервые обратился к врачам, очень высока и составляет более 40 процентов. А ведь специалисты рекомендуют проходить обследования раз в год, чтобы выявлять опасную болезнь на самой ранней стадии. Все это знают, и тем не менее многие не выполняют. Одна из главных причин - страх ионизирующего излучения при обследовании. Дело в том, что этот недостаток есть у позитронно-эмиссионного и компьютерного томографов. А при обследовании на магнитно-резонансном томографе в орган надо вводить контрастное вещество, что тоже вызывает опасения. Ультразвук лишен этих недостатков. Он давно работает в медицине, исследует состояние самых разных органов, но с онкологией разбирается плохо.

- Дело в том, что обычный ультразвуковой аппарат видит только отраженный от органа сигнал, - говорит один из авторов разработки, доктор физико-математических наук Сергей Романов.- Например, если исследуют почки и в них есть камни, то врач может рассмотреть границы самих почек и границы камней, а что внутри органа, какова структура ткани почки - остается загадкой. А ультразвуковой томограф способен получить 3D-изображение органа со всеми его "внутренностями" и выявить онкологию на ранней стадии.

Подчеркнем, этот томограф кроме использования ультразвука ничего общего с обычным УЗИ-аппаратом не имеет. Конструкция принципиально иная. Чтобы получить 3D -изображение, в ультразвуковом томографе используется большое количество источников, расположенных с разных сторон от объекта. От каждого источника отраженные от объекта и преломленные в нем ультразвуковые сигналы, расходясь во все стороны, регистрируются приемниками.

Романов подчеркивает, что этот томограф собирает огромный объем информации, с помощью которой надо построить трехмерные изображения. Число неизвестных в таких задачах достигает сотен миллионов. "В отличие от рентгеновской томографии, которая описывается линейными уравнениями, ультразвуковая томография описывается нелинейными. Это гораздо более сложная задача, для ее решения нужны мощные вычислители, - говорит Романов. - Благо у нас с этим нет проблем, ведь в МГУ работает суперкомпьютер "Ломоносов-2". Но в обычной клинике такая супертехника не потребуется, достаточно рядом с томографом установить небольшую вычислительную стойку.

Сегодня в мире разработкой ультразвуковых томо~!графов занимаются в США, Германии, Японии и Китае, а в Америке их даже начали испытывать на реальных пациентах. Пока с реализацией россияне отстают. Зато с идеями, как нередко бывает, у наших ученых все в порядке.

- В нашем томографе выше точность измерений, - говорит Романов. -Почему? Американцы используют тот же принцип, который работает в рентгеновских томографах. Сканируют орган послойно, а затем на компьютере строят трехмерное изображение. Но что годится для рентгена, не лучшим образом работает с ультразвуком. В результате часть ценнейшей информации об органе теряется. В нашем томографе она будет собираться максимально полно, а потому изображение получается предельно близкое к реальному.

В этом томографе информация собирается максимально полно, а потому изображение получается предельно близкое к реальному

Когда этот уникальный аппарат, на котором можно многократно, без всяких опасений для здоровья, проводить обследования молочной железы, придет в наши клиники? Сейчас авторы патента создают экспериментальный вариант 3D-ультразвукового томографа для диагностики новообразований молочной железы, который намечено установить в Медицинском научно-образовательном центре МГУ для клинических испытаний. Но вот когда он начнет принимать пациентов, пока сказать не может никто. И дело не в самом проекте и команде его исполнителей, а в его финансировании. Остается только надеяться, ситуацию сможет изменить престижный патент.