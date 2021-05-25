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25.05.2021 13:42
Рубрика: Культура

Фильм "Белой дороги!" отобран в программу Cinefondation Каннского фестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Проект нового фильма режиссера Эллы Манжеевой "Белой дороги!" отобран в секцию Atelier программы Cinefondation Каннского кинофестиваля, который пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.
Кадр из фильма "Белой дороги!". Фото: Предоставлено "Телесто" Кадр из фильма "Белой дороги!". Фото: Предоставлено "Телесто"
Кадр из фильма "Белой дороги!". Фото: Предоставлено "Телесто"

Секция Atelier программы Cinefondation была создана в 2005 году с целью развития авторского кино. Проект картины "Белой дороги!" - это первый за последние пятнадцать лет российский фильм, отобранный в Atelier.

Как пройдет Каннский фестиваль в этом году

Мистическая драма "Белой дороги!" - это совместный проект режиссера Эллы Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик. Их творческий союз сложился несколько лет назад на фильме "Чайки", ставшим участником Берлинале и получившим на "Кинотавре" награду за Лучший дебют" - в 2015 году. Полнометражный художественный фильм "Белой дороги!" расскажет о человеке по имени Алдар. Десять лет он не был у себя на родине, перебравшись в большой город. Когда в степи пропадает его мать, он бросается на ее поиски.

"Фильм "Белой дороги!" - это современный миф, который будет понятен каждому, кто переживал в своей жизни потерю не только близких людей, но и внутреннюю потерю самого себя. Такой роуд-муви внутри моего подсознания, памяти предков, защитников веры на фоне социальных проблем, духовной нищеты и голода. Это молитва-плач во спасение эгрегора победы моего народа. Создавать миры - уникальная возможность рассказывать о себе. Иногда слова упрощают чувства, мысли или эмоции, которые мы переживаем. Существует много способов и форм проявления этой уникальной энергии автора. И процесс познания гораздо важнее результата. Этот фильм - мой путь. Я научилась быть откровенной", - говорит Манжеева.

На стадии сценарной разработки проект "Белой дороги!" при поддержке Роскино принимал участие в программе Берлинского кинофестиваля Berlinale Residency (2015). Также проект участвовал в питчинге копродукции виртуального рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition (2020) и был представлен на рынке копродукции "Baltic Event Co-production Market" на форуме Industry@Tallinn&Baltic Event в рамках специальной программы "Фокус на Россию", инициированной Роскино при поддержке Фонда кино.

Продюсер Елена Гликман подчеркивает, что "фильмы, попадающие в подобные программы, приобретают высокий статус, вызывают интерес профессионального мирового сообщества, находятся в зоне особого внимания прессы. Говорю об этом с уверенностью, поскольку пережили подобный опыт с предыдущим фильмом Эллы Манжеевой "Чайки", который также был участником нескольких деловых программ от питчингов до work-in-progress. Это в немалой степени поспособствовало его отбору в программу "Форум" Берлинского кинофестиваля и дальнейшему головокружительному путешествию по мировым фестивалям: Карловы Вары, Таллин, Варшава, Лос-Анджелес, Брисбен, Эдинбург и многие другие. Более 300 публикаций вышло о "Чайках" на страницах мировых СМИ".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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