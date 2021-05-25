Финансист назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей

За последние несколько лет на российский фондовый рынок пришло значительное количество розничных инвесторов с небольшим стартовым капиталом около 100 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

По его словам, для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции российских и иностранных компаний.

"Облигации являются более консервативным инструментом и обычно имеют доходность на два-три процента выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", - объяснил Русецкий.

Специалист рекомендовал начинающим инвесторам с небольшим капиталом обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. "Вы владеете теми же самыми активами (акции, облигации, сырье - в зависимости от типа ПИФа), только не напрямую, а через "общий котёл". В данном случае порог входа доступен любому инвестору", - заключил финансист.