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25.05.2021 15:21
Рубрика: Власть

Физлицам разрешат переводить деньги через анонимные кошельки

Текст: Татьяна Замахина
Физическим лицам разрешат переводить средства друг другу с помощью анонимных электронных кошельков при условии прохождения упрощенной идентификации. Такой законопроект прошел второе чтение в Госдуме. Кроме того, с 1 октября вводятся штрафы за непредставление отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки.

Поправки были инициированы группой парламентариев, которая включает главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Авторы пояснили, что нынешние нормы можно понять неоднозначно. В связи с этим предлагается прописать возможность использования физлицом анонимного электронного средства платежа для перевода денежных средств как в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и в пользу других физических лиц. Будет действовать условие прохождения упрощенной идентификации, уточнил Аксаков.

По его словам, это даст гражданам больше возможностей по распоряжению своими средствами. И одновременно не вырастет риск отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

По действующим правилам, после проведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента физлица могут переводить юридическим лицам до 200 тыс. рублей в течение месяца при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 октября вводятся штрафы за непредставление (или несвоевременное представление) налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Такие поправки также прошли основное чтение. Штраф для граждан, должностных и юрлиц составит от 20% до 40% суммы, зачисленной на электронное средство платежа.

Аксаков объяснил, что российские физлица должны отчитываться перед налоговой о зарубежных счетах, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Граждане, получающие средства на зарубежные счета, тоже должны информировать ФНС. "Оказалось, что электронные кошельки вот этим законом, действующим, не затрагиваются, - пояснил депутат. - А многие используют электронные кошельки для тех же целей, что и банковские счета".

Таким образом, меры зеркальные, резюмировал он.

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