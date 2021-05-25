ФНС готовит проект полностью безбумажного документооборота

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует подготовить инфраструктурный проект, который позволил бы российским компаниям обмениваться всеми документами в электронном виде. Это сделает российскую юрисдикцию привлекательнее по сравнению с иностранными и сэкономит триллионы рублей.

Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на международном налоговом форуме Финансового университета при правительстве РФ.

"Мы подумали: а что если нам создать такой проект, инфраструктурный проект, который сделает так, что всем компаниям будет доступна возможность обмениваться всеми документами электронно. Вообще всеми", - сообщил Егоров. Он подчеркнул, что сейчас на формирование и хранение первичных документов компаний тратятся огромные ресурсы - так, российский бизнес тратит только на бумагу около 3,5 трлн руб. в год, плюс это связано и с экологическими издержками.

"А теперь представьте, что учетная система сама передает данные из точки А в точку Б. Мы получаем конкурентное преимущество по сравнению с другими юрисдикциями и по сравнению с другими странами", - уверен Егоров. По его словам, создание такой инфраструктуры стало бы "наглым шагом" в постиндустриальную экономику, где работа идет на электронных сервисах. Естественно, это изменит и облик российской налоговой системы: налоговики смогут начислять платежи бизнесу без его участия, просто наблюдая все входящие и исходящие данные. По мнению Егорова, Россия близка к созданию такой налоговой системы, при которой издержки на уплату налогов были бы самыми низкими в мире.