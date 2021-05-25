ФТС готовится внедрять полностью автоматизированные таможенные процедуры. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Ивин в ходе XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

"Ставка делается на внедрение элементов искусственного интеллекта. Инспектор в перспективе все больше будет превращаться в эксперта по отдельным моментам, которые еще не удалось алгоритмизировать. Будет подсказывать машине, куда идти дальше", - рассказал Ивин.

По его словам, составной частью стратегии является концепция интеллектуального пункта пропуска. "Благодаря цифровым каналам связи со всеми участниками процесса - перевозчиками, владельцами товара, экспедиторами, брокерами, иностранными таможенными службами - мы имеем возможность выстроить ситуацию таким образом, чтобы еще до прибытия товара таможня обладала всей информацией о нем", - пояснил замглавы ФТС.

Ивин добавил, что таможенная служба готовится внедрять в отношения с бизнесом процедуры таможенного мониторинга и таможенного аудита, по аналогии с налоговыми процедурами.