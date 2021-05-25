ГД одобрила запрет на участие в любых выборах за поддержку экстремистов

Для лишения пассивного избирательного права причастность лиц к работе экстремистской или террористической организации должна быть установлена судом. Учредители и руководители таких структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

Поправки к основному чтению внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сфера действия законопроекта существенно расширяется. В первоначальной версии, поддержанной в первом чтении, ограничения вводились только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы. Согласно одной из одобренных поправок, их распространят на кампании всех уровней.

Еще одна поправка уточняет, что действие закона не должно распространяться на уже состоявшиеся выборы.

Кроме того, депутаты прописали, что значит причастность к деятельности организации. Под этим, во-первых, предлагается понимать непосредственную реализацию целей такой структуры, ее форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической.

Причастными могут счесть еще и тех, кто выражает поддержку целям и формам работы такой организации, а также ее отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.