Германские инспекторы посетят десантный полк в Новороссийске в рамках Венской конвенции

Германия посетит военный объект на территории России в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Как заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, визит немецких экспертов пройдет с 25 по 27 мая. "В качестве объекта посещения Германия определила 108 десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск, который находится в Новороссийске Краснодарского края", - сказал Рыжиков.

Основная цель посещения военного объекта - проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники этого полка.

Германским инспекторам покажут личный состав, а основные системы вооружений и военную технику полка. Кроме того, предоставят предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке.