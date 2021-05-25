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25.05.2021 15:09
Рубрика: Власть

Госдума расширяет возможности размещения пенсионных накоплений

Текст: Татьяна Замахина
Средства пенсионных накоплений можно будет размещать в депозиты в небанковских кредитных организациях. Такой законопроект прошел в Госдуме второе чтение. Принятие документа сделает размещение выгоднее, считают авторы.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Речь об организациях, осуществляющих функции центрального контрагента, уточняется в инициативе, которую предложил думский комитет по финрынку.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как уточняется в пояснительной записке, ставки на рынке депозитов с центральным контрагентом, как правило, превышают стандартные ставки на банковских депозитах. Это позволяет участникам данного сегмента денежного рынка размещать свои денежные средства на наиболее выгодных условиях.

Кроме того, законопроект дополняет перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия. В профильном комитете пояснили, что это самый ликвидный сегмент российского денежного рынка. А так как операции проводятся через центрального контрагента, еще и обеспечивается надежность.

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