Японская корпорация открыла инжиниринговый центр в России

В Сколково открылся инжиниринговый центр японской корпорации FANUC. Главная задача центра - помощь в развитии, совершенствовании и реализации новых идей на российских промышленных предприятиях.

Центр занимает площадь в семь тысяч квадратных метров. Инвестиции составили более миллиарда рублей.

"Нам важно внедрять в производство передовые технологии и наилучшие мировые практики", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что большинство технологических решений, создаваемых российскими инжиниринговыми компаниями, уже управляются уникальным отечественным ПО.

По словам генерального директора FANUC Россия Александра Яшкина, пользоваться услугами центра смогут все участники рынка - робототехники, станкостроители, инженеры и предприниматели.