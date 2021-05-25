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25.05.2021 18:00
Рубрика: Экономика

Японская корпорация открыла инжиниринговый центр в России

Текст: Василий Кошкин

В Сколково открылся инжиниринговый центр японской корпорации FANUC. Главная задача центра - помощь в развитии, совершенствовании и реализации новых идей на российских промышленных предприятиях.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Сколково открылся образовательный медцентр

Центр занимает площадь в семь тысяч квадратных метров. Инвестиции составили более миллиарда рублей.

"Нам важно внедрять в производство передовые технологии и наилучшие мировые практики", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что большинство технологических решений, создаваемых российскими инжиниринговыми компаниями, уже управляются уникальным отечественным ПО.

По словам генерального директора FANUC Россия Александра Яшкина, пользоваться услугами центра смогут все участники рынка - робототехники, станкостроители, инженеры и предприниматели.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг

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