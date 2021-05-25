Иммунолог рассказала об особенностях вакцинации от COVID-19 для аллергиков

Аллергическими заболеваниями в мире страдают более 150 миллионов человек. Спутать аллергический ринит и COVID-19 довольно сложно: при аллергии не бывает одышки и лихорадки, зато встречается насморк, чихание, слезотечение и конъюнктивит.

"Известно, что пациенты с аллергическими заболеваниями не подвержены более высокому риску заразиться COVID-19 и болеть этой инфекцией в более тяжелой формой, чем другие люди. Исключением являются только пациенты с тяжелой и неконтролируемой бронхиальной астмой", - рассказала aif.ru доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.

При этом все противоаллергические препараты надо продолжать принимать. Особенно важен контроль над симптомами бронхиальной астмы. А вот людям, которые проводят аллерген-специфическую иммунологическую терапию, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

"Прививаться следует только в том случае, если в данное время у пациента нет обострения аллергического заболевания, то есть нет симптомов (аллергического ринита, кашля, крапивницы, конъюнктивита и других). Пациентам с поллинозом (аллергией на цветение) во время сезона пыления растений, на которое у них аллергия, прививаться не следует. Это надо сделать либо до, либо после опасного периода", - говорит эксперт.

Если возникают сомнения, то аллергикам перед прививкой лучше обратиться за разъяснениями к врачам.