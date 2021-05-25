На прошлой неделе Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный нами закон об упрощении порядка получения пенсии по инвалидности и целого ряда социальных выплат.

Граждане нашей страны еще с советских времен привыкли к тому, что если им положена какая-либо выплата, то нужно собрать справки и написать заявление. Однако сейчас, когда есть возможность онлайн-обмена информацией между органами государственной власти, в сборе справок и подаче заявлений зачастую нет никакой необходимости.

Принятый нами закон зафиксировал в качестве первого шага на пути осовременивания существующей системы норму о том, что пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически: если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом и установит ему ту или иную группу инвалидности, то данная информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсионный фонд, после чего гражданину будет назначена пенсия в беззаявительном порядке.

Кроме того, закон впервые в истории российского права устанавливает презумпцию согласия, если речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения. Например, в случае, когда страховая пенсия человека ниже прожиточного минимума в субъекте Федерации и ему положена доплата до этого минимума, или в ситуации, когда устанавливается более высокая страховая пенсия вместо выплаты по потере кормильца при достижении человеком соответствующего возраста, мы будем исходить из того, что получатель пенсии, безусловно, не против этого увеличения, и оно будет происходить автоматически: у гражданина не будет необходимости идти в территориальное отделение Пенсионного фонда и писать заявление.

Наконец, Пенсионный фонд России будет обязан раз в три года уведомлять людей о предполагаемом размере их страховой пенсии: женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет. Это чрезвычайно важно, потому что некоторые сотрудники работают не вполне легально, получая всю заработную плату или ее часть "в конверте", отчисления за них в Пенсионный фонд не производятся, и они не представляют себе, что пенсия у них не формируется. Предложенное нами нововведение будет способствовать тому, что многие люди начнут серьезнее относиться к формированию своей будущей пенсии, будут стремиться получать белую зарплату для более высокого пенсионного обеспечения после окончания своей трудовой деятельности.

Добавлю, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении депутатами фракции "Единая Россия" была внесена поправка, сохраняющая доплату к пенсии гражданам, проработавшим на селе не менее 30 лет, при смене места жительства.

Напомню, что пенсионная надбавка для селян была установлена по нашей инициативе в 2013 году и начала выплачиваться с января 2019 года. Лица, проработавшие 30 лет в сельском хозяйстве и проживающие на селе, получили право на доплату, равную 25% фиксированной выплаты к пенсии. Но если человек выезжает из сельской местности, он становится жителем города и теряет право на надбавку. То же самое происходит, если его село или деревня оказались включенными в городской округ, хотя он остается жить в том же доме, в абсолютно тех же условиях. Разумеется, это несправедливо. В феврале об этом шла речь на встрече президента с руководством фракций Государственной Думы. Глава государства дал поручение разобраться с данным вопросом. И во исполнение его поручения нами была подготовлена и принята поправка о том, что для тех людей, которым назначена соответствующая надбавка, она не может быть отменена при переезде или изменении прописки.