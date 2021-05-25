Кабмин сможет разрешать производить лекарства на экспорт без патента

Правительство сможет принимать такие решения на условиях, предусмотренных международными договорами. Лекарства пойдут именно на экспорт, и их упаковки будут иметь специальные знаки.

Методику определения размера компенсации и порядок ее выплаты определит кабмин. Обладателя патента уведомят в кратчайшие сроки.

Как следует из пояснительной записки, речь идет о механизме, который позволяет одному члену Всемирной торговой организации обратиться к другому члену объединения с просьбой организовать производство патентованных лекарств на своей территории. Такой механизм может применяться, когда лекарство нужно для борьбы с эпидемией или пандемией, а своих производственных мощностей не хватает.