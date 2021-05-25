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25.05.2021 21:26
Рубрика: Общество

На что не начихать

Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 114(8465)
Весна - время цветения и обострения аллергии. Как отличить коронавирусную инфекцию от сезонного поллиноза, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Маска не только уменьшает риск заражения коронавирусом, но и защищает аллергиков от вдыхания небезобидной для них пыльцы. Фото: stakhov-yuriy / istock Маска не только уменьшает риск заражения коронавирусом, но и защищает аллергиков от вдыхания небезобидной для них пыльцы. Фото: stakhov-yuriy / istock
Маска не только уменьшает риск заражения коронавирусом, но и защищает аллергиков от вдыхания небезобидной для них пыльцы. Фото: stakhov-yuriy / istock

"Поллиноз - повышенная чувствительность организма к пыльце растений, сопровождающаяся аллергической реакцией, - может проявляться симптомами, схожими с ОРВИ, включая COVID-19, или кожными заболеваниями, - поясняет руководитель клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. - Насколько сильно проявляется аллергия, зависит от количества пыльцы в воздухе и от индивидуальных особенностей иммунитета".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Сезонная аллергия активно проявляется с апреля по сентябрь и совпадает с периодом цветения различных растений - от березы, ольхи, газонной травы весной и в начале лета и заканчивая разными видами полыни ближе к осени. "Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром", - говорит доктор Поздняков.

При этом отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления. При аллергии температура остается нормальной. "По описанию пациентов, при COVID-19 кашель нечастый, поверхностный, нос заложен, но обильного отделяемого нет. При этом слабость такая, что встать не можешь, и мышцы болят сильно, - говорит врач. - Аллергоз, наоборот, характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении интоксикации либо ее отсутствии.

Опять же, если человек болен аллергией не первый год, он уже знает, в какой сезон и как конкретно она проявляется у него".

Ослабление обоняния может произойти в обоих случаях. Хотя у COVID-больных этот симптом выражен обычно сильнее.

При этом если человек впервые сталкивается с проявлением аллергии, то он еще не может четко отличать ее симптомы от симптомов других групп заболеваний. Поэтому часть пациентов, особенно без аллергического стажа, нередко связывают респираторные симптомы не с аллергией, а с другими заболеваниями, чаще всего - инфекциями.

"С другой стороны, особенности проявления CОVID-19 и непредсказуемость его течения могут привести к неправильной трактовке совокупности симптомов. И аллергик поначалу принимает заражение COVID-19 за проявления "своей аллергии", может быть, начавшейся не совсем в типичное время и не очень характерно протекающей, - предупреждает Андрей Поздняков. - Пример: нос заложен, запахи чувствуются хуже (при аллергии такое может быть), легкий кашель, головная боль. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть. Такой пациент попытается лечиться антигистаминными препаратами и, естественно, не будет соблюдать правила инфекционной безопасности, заражая окружающих".

На что нужно обращать внимание в первую очередь

1. Если одни и те же характерные симптомы (насморк, кашель и т.д.) появляются в одно и то же время года, а спустя определенный срок проходят - это явный признак сезонного респираторного аллергоза. Но чтобы понять связь обострения аллергии с временем года - нужно "пережить" с заболеванием 2-3 года, нередко и больше.

2. Пациент должен быть наблюдательным и помнить симптомы, возникшие у него в прошлом году. Конечно, часть пациентов знают про свою сезонную аллергию, однако все же чаще для окончательной диагностики и тем более для подбора правильной терапии нужен врач.

3. Чтобы поставить верный диагноз, может понадобиться ряд лабораторных исследований:

в общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии;

есть тесты, оценивающие наличие иммуноглобулинов Е

(специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции) к различным аллергенам;

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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при подозрении на COVID-19 необходим ПЦР-тест соскоба слизистой носоглотки для определения РНК SARS-CoV-2;

в этом случае также проводят общий анализ крови, в котором чаще будет отмечаться снижение лейкоцитов (лейкопения) и изменения в лейкоцитарной формуле;

при подозрении на тяжелое течение COVID-19 необходим биохимический анализ крови (прежде всего, С-реактивный белок, ферритин - это маркеры тяжести течения COVID, другие биохимические показатели);

также могут понадобиться тесты гемостаза (свертывания крови), такие как Д-димер, АЧТВ и другие исследования;

дополнительно для диагностики коронавирусной инфекции используют тесты на определение антител классов М и G к SARS-CoV-2 (особенно если ПЦР-исследование не проводилось).

Как защититься от аллергии

При сезонном респираторном аллергозе необходимо максимально ограничить контакт с аллергеном. "Для этого применяют барьерные меры - специальные мази и спреи в носовые ходы, очки и капли в глаза. Маска тоже не будет лишней. По приходу домой важно смыть аллергены: обязательно умыться, снять уличную одежду, ежедневно принимать душ и мыть волосы. Дома - ежедневные влажные уборки, элиминация пыли всеми возможными методами", - советует доктор Поздняков.

Что касается профилактики COVID-19, тут рекомендуется свести к минимуму контакты с потенциально инфицированными людьми, а также пройти вакцинацию, напоминает эксперт.

"Следует отметить, что нет явной причинной связи между наличием аллергического заболевания и более тяжелым течением COVID-19", - отметил Андрей Поздняков.

Официально

Кто отвечает за дезинфекцию

"К нам в квартиру пришел представитель управляющей компании и сообщил, что поскольку у нас в семье есть заболевший COVID-19, мы должны сделать дезинфекцию лестничной клетки. Так ли это?"

"РГ" - Неделя направила этот вопрос в Роспотребнадзор, вот что нам ответили.

"Информация о новых случаях заболеваний COVID-19 поступает из лечебных учреждений ежедневно, и главные государственные санитарные врачи административных округов (если речь идет о Москве) ежедневно дают предписания в адрес префектур о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Речь идет в том числе об организации дезинфекционных обработок в подъездах жилых домов, где зарегистрирован случай COVID-19. Такие обработки проводятся управляющей компанией или Московским городским центром дезинфекции (МГЦД).

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Обработки в самих квартирах, если больной лечится амбулаторно (то есть остается дома), проводят жильцы.

Если больного госпитализируют (а также в случае его смерти), в квартире проводится заключительная дезинфекция - она выполняется силами МГЦД, причем бесплатно. При этом жильцы имеют право от проведения такой обработки силами МГЦД отказаться. Вместе с тем Управление Роспотребнадзора рекомендует в случае, когда нужна заключительная дезинфекция, согласиться на ее проведение - специалисты МГЦД делают это профессионально.

Для того чтобы убедиться, что к вам пришли не мошенники, необходимо перезвонить в вашу управляющую компанию, в управу района, руководству дезинфекционной организации (контакты на сайте ГУП МГЦД)".

Таким образом, дезинфекция лестниц, площадок и лифтов в подъезде - обязанность управляющей компании (с привлечением МГЦД).

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