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Около 3,5 млн человек за год совершили хотя бы одну онлайн-оплату с использованием российского сервиса SberPay, рассказал директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Дмитрий Малых.
На российском рынке pay-сервисы появились менее пяти лет назад Фото: РИА Новости На российском рынке pay-сервисы появились менее пяти лет назад Фото: РИА Новости
На российском рынке pay-сервисы появились менее пяти лет назад Фото: РИА Новости

При этом за последние полгода количество офлайн-транзакций, проведенных с помощью SberPay, выросло на 77%, рассказал директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев, добавив, что в систему добавлено уже более 3 млн карт. "Глобальные решения, вышедшие на рынок при поддержке Сбера в 2016-2017 годах, занимают большую долю. При этом темпы роста пользователей сопоставимы с показателями глобальных сервисов, которые действуют на рынке продолжительное время", - отметил эксперт.

Фото: iStock
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На российском рынке pay-сервисы появились в 2016 году вместе с Apple Pay и Samsung Pay. Годом позже в Россию пришел Google Pay, который тогда назывался Android Pay. В мае 2020 года свой платежный сервис запустил Сбербанк, который получил название SberPay, а в феврале этого года стало известно, что о запуске собственного сервиса безналичной оплаты объявил Яндекс. Он будет называться Yandex Pay. Тогда же о запуске Tinkoff Pay сообщил Тинькофф. На запрос "РГ" о работе сервисов компании Яндекс и Тинькофф не ответили.

Большую долю рынка среди систем мобильных платежей "кошельками" занимают "иностранцы" - Apple Pay и Google Pay. На первых вообще приходится больше 60% всех операций по "кошелькам" как в офлайне, так и при оплате в интернете в России, говорит экономист Андрей Бархота. "Но отечественные аналоги уже добились определенных успехов. Думаю, что сейчас сервисы Сбера, к примеру, составляют реальную конкуренцию Samsung Pay в интернете", - считает эксперт.

При этом важно понимать, что российские кошельки (Сбер Pay, Яндекс Pay и др.) сегодня отличаются по своему прямому предназначению от зарубежных кошельков (Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay), говорит руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

"Зарубежные кошельки используются в первую очередь для платежей через смартфон и носимые девайсы (часы и т.д.), а также практически на любых сайтах, где есть безналичная оплата. Российские кошельки от корпораций на данный момент - это в первую очередь решения для бесшовного перехода из одной части экосистемы в другую. Например, при оплате в интернет-магазине, эквайером которого является Сбер или при переходе из сервиса в сервис, чтобы не вводить реквизиты карты каждый раз. Оплата через смартфон также подразумевается в части этих сервисов, но пока она нацелена в первую очередь на поддержание специфических российских сервисов (Система быстрых платежей и др.). Это помогает нашим сервисам лучше учитывать специфику локального рынка", - говорит эксперт.

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Сравнение по доле пользователей, использующих сервисы, или вытеснении одних сервисов другими может быть не совсем корректным. Сейчас клиенты скорее используют и те, и другие сервисы вместе, но для разных сценариев оплаты.

Подтверждает слова коллеги зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов, который отмечает, что Google Pay и ApplePay - это уже глобальная история, так сказать, стандарт мировой с точки зрения платежных сервисов.

Учитывая темпы развития инноваций на российском рынке и в целом глобальные лидерские позиции по бесконтактным платежам и другим финансовым инновациям, можно ожидать, что активность пользователей в российских кошельках будет расти, считает Кривошея. "Ввиду масштаба российских финансовых институтов их платежные сервисы и решения вполне могут конкурировать с глобальными аналогами", - подтверждает Бархота.

При этом отказа от реальных денег или пластика не будет, добавляет Павлов: "Отказа от реальных денег нет даже в самых продвинутых странах, но реально достичь уровня 70-80% проникновения безналичных расчетов, что уже будет хорошо для экономики".

По прогнозам ЦБ, количество наличных в обороте в этом году сократится. В 2020 году спрос на них резко вырос - до 13,4 трлн руб. (+2,8 трлн), в предыдущие годы прирост не превышал 800 млрд руб.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Березина
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