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25.05.2021 21:25
Рубрика: В мире

Килты шить или не шить

В Британии вымирают старинные ремесла
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Ручное производство барометров, стеклянных глазных протезов и компасов, плетение из конского волоса, сооружение крыш из соломы и еще полтора десятка старинных ремесел попали в список вымирающих в Британии. Ежегодно такую "красную книгу" составляет местная Ассоциация ремесел наследия.

Помимо вышеперечисленных занятий в категорию "под критической угрозой вымирания", то есть когда остается мало мастеров и крайне сложно передавать знания новому поколению, в этом году попали также производство фетровых шляп с бантами, пуантов и листового стекла ручного выдувания, плиссировка ткани, пошив спорранов (сумок, которые крепятся к килту) и другие рода деятельности. С учетом пополнения в этом списке значатся уже 56 ремесел, среди которых, в частности, производство хомутов для лошадей, бумаги ручной работы и отлив колоколов. Менее опасный статус "под угрозой исчезновения", подразумевающий достаточное количество мастеров, но наличие вопросов к жизнеспособности занятия, получили такие ремесла, как производство килтов и шляп, литография и разработка литер. Помимо них в этой группе значатся также изготовление швабр, щеток, клавишных музыкальных инструментов, перчаток и другие занятия. Уже вымерших ремесел пока всего четыре: изготовление мячей для крикета, клюшек для лякросса, отливных форм и декелей, а также золотобойное мастерство.

Аналогичный список существует и в Швейцарии, его составляет местный франкоязычный портал Artisanat.ch. В перечень входят такие ремесла, как каллиграфия, золотое тиснение кожи, формование стекла и еще не один десяток занятий.

Почему ремесло стеклодува никогда не умрет
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