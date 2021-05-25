Киножурнал "Хочу все знать!" возродят в интернете

Новый цикл легендарного киножурнала "Хочу все знать!" предлагает своим пользователям онлайн-платформа Кинопоиск HD с 1 июня. Шесть эпизодов - каждый по 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. 1 июня можно будет посмотреть три серии. Затем раз в неделю будут выходить две серии.

Любопытно, но Кинопоиск представляет киножурнал, как своего рода сериал. Напомним для тех, кто знает, и расскажем тем, кто не знает, что этот журнал - своего рода энциклопедия, в котором интереснейшие факты, от устройства Сахары до особенностей криозаморозки человека, объясняются просто и увлекательно. "Авторы сериала - профессиональные журналисты, на проекте также работают научные консультанты и редакторы", - говорится в релизе Кинопоиска.

Новая заставка сериала сделана в стилистике аниме. Мальчика заменила девочка, одетая в стиле унисекс и напоминающая персонажа из японских анимационных фильмов. Песню для новой заставки сочинила и исполнила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев. По словам авторов, трек родился легко и быстро. Музыкантам очень понравилась идея современного научно-популярного цикла для детей и подростков, а также образ героини в заставке.

"Продюсерский центр киностудии им. М. Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал, сделать его актуальным для нового поколения вместе с Яндексом - одной из крупнейших медиакомпаний страны с современным подходом к созданию и дистрибуции цифрового контента. Сегодня киностудия cделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", - говорит генеральный директор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Справка "РГ"

"Хочу все знать!" - отечественный научно-популярный киножурнал для детей, который выходил раз в два месяца начиная с 1957 года. В простой доступной форме юным зрителям рассказывали о законах природы, исторических событиях, устройстве техники, шедеврах живописи, о жизни современного общества и других важных вещах. Производством киножурнала занималась студия "Центрнаучфильм", сейчас это филиал киностудии им. М. Горького.