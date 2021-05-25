Первый китайский зонд после удачного спуска на Марс прислал свое первое селфи. На нем отчетливо видны фоны ландшафта Красной планеты, указывающие на марсианский горизонт.

Несколько дней назад научный мир всколыхнула новость: китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" совершила успешную посадку на поверхность Марса. По сообщению китайского государственного информагентства "Синьхуа", 15 мая около 4 часов утра по пекинскому времени (около 23 час. мск 14 мая) закрывающая спускаемый аппарат капсула отделилась от орбитального аппарата. Через несколько часов он вошел в атмосферу Марса на высоте 125 километров.

А дальше все развивалось, как в космическом блокбастере. Спускаемый аппарат, надежно защищенный тепловым экраном, устремился к поверхности Марса со скоростью 4,8 км в секунду. На определенной высоте он выпустил огромный парашют, чтобы замедлить снижение. Затем для торможения включились ракетные ускорители. Когда до планеты оставалось метров сто, аппарат завис и использовал систему с лазерным наведением: надо было оценить, не помешают ли посадке какие-то серьезные препятствия. Скажем, валуны.

Марсоход, названный "Чжужун" в честь китайского мифического бога огня, завершил наиболее опасный этап своего 10-месячного полета к Красной планете. Кстати, есть статистика: во время посадки половина подобных космических миссий заканчивалась катастрофой. Так что, без преувеличения, Китайское национальное космическое управление выдержало очень серьезный экзамен. Посадка на Марс - дело рискованное, недаром американские специалисты назвали время, которое спускаемый аппарат проводит в атмосфере Марса, "минутами ужаса". Причина в разреженности атмосферы Марса. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Посадка "Чжужуна" стала самым большим испытанием возможностей Китая по исследованию дальнего космоса.

"Этой ночью Китай сдает экзамен на звание великой космической державы... Китайский аппарат с марсоходом "Чжужун" должен совершить посадку на Марс. И судя по трем успешным посадкам на Луну из трех попыток, - сделает и это, - написал накануне посадки в Facebook эксперт в области космонавтики популяризатор Игорь Лисов. - Впрочем, даже если посадка будет неудачной, Китай уже является великой космической державой".

По словам ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации Института космически исследований РАН Натана Эйсмонта, то, что китайским специалистам удалось сделать это с первого раза, - большое достижение. "Правда, сделано это было нельзя сказать, что оптимальным способом, - рассказал российский ученый газете "Поиск". - Оптимальный способ - прямо с пролетной орбиты посадка на поверхность планеты. А китайские специалисты сделали это через промежуточный вывод аппарата на орбиту, и только потом - на поверхность Марса. Этот способ кажется более сложным, но, как показала аккуратная посадка, он надежнее".

С успехом миссии китайских коллег поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая - это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР. В следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия "ЭкзоМарс". Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной", - написал Рогозин в Facebook.

Напомним: "Тяньвэнь-1"("Вопросы к небу") была запущена 23 июля прошлого года. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса. Китайская межпланетная космическая станция - это сразу три аппарата: орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Орбитальный китайский зонд рассчитан на один марсианский год работы (около двух земных), а 240-килограммовый ровер - на 90 марсианских суток. Эксперты подчеркивают: на такой же срок был рассчитан изначально американский марсоход "Оппортьюнити". Однако проработал он свыше четырнадцати лет. Так что, как поется, все еще впереди.

Первый китайский марсоход оборудован по последнему слову техники и снабжен необходимым набором инструментов для изучения марсианской среды. Это мультиспектральная камера, которая позволит выявить минералы, присутствующие в марсианских породах. Это две камеры для фотографирования и навигации для перемещения по местности. Это датчики ветра и звука, а также температуры и давления. Это зонды магнитометра для обнаружения магнитного поля, спектрометр для лазера LIBS для измерения состава горных пород на расстоянии. Это антенна подповерхностного радара с двумя частотными каналами...

Как подчеркивают эксперты, "Чжужун" подобно американским роверам "Кьюриосити" и "Персеверанс" оснащен лазером, способным прожигать породу, чтобы определить ее химический состав. Однако, как пишут, в отличие от них китайский робот обладает еще и сканером, способным определять присутствие воды или льда под поверхностью. Основная задача проекта "Тяньвэнь-1" - глобальное обследование Марса с орбитального аппарата и детальное изучение одной области с помощью марсохода, включающие картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нем, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.

Страна восходящего солнца лишь третья в мире после России и США, которая "примарсианила" свой корабль на Красной планете. "Чжужун" присоединилась к другим активным миссиям на Марсе. Так, марсоход НАСА "Персеверанс", прибывший 18 февраля, находится в нескольких сотнях километров от места посадки, тогда как марсоход НАСА "Кьюриосити" исследует Красную планету с 2012 года. Несколько космических аппаратов также вращаются вокруг Марса, в том числе орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Хоуп", который тоже прибыл в феврале. "Чем больше нас на Марсе, тем лучше", - цитируют западные СМИ астробиолога из Квинслендского технологического университета в австралийском городе Брисбене Дэвида Флэннери.

Нынешний марсианский ажиотаж объясняется просто: в июле 2020 года открылось наиболее благоприятное с баллистической точки зрения окно для полета к Красной планете. В зависимости от начальной скорости полета космического аппарата сильно меняется и его продолжительность. Так, один из самых быстрых марс-бросков длился всего 128 дней, один из самых длительных - 333 дня.

По мнению многих ученых, с помощью Красной планеты могут быть решены не только серьезные научные задачи. Земля не застрахована от глобальных катастроф. И Марс, как считают многие, самая перспективная кандидатура на роль запасной планеты для человечества.

"Запуск Китаем зонда на Марс связан с общечеловеческим желанием познания новых миров, но также имеет и политический подтекст - демонстрирует технологический статус страны", - заявил сразу после запуска "Тяньвэнь-1" РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев. "Если взять первые годы космической эры, то там во время космических запусков было больше политики, сейчас миссии, скорее, научные. При этом руководства стран понимают, что наука и ее достижения повышают политический престиж страны. К таким странам с большим уважением относятся", - отметил эксперт.

Аналитики едины во мнении: марсианские и подобные проекты вдохновляют молодежь и повышают национальный дух

Аналитики едины в мнении: марсианские и подобные проекты вдохновляют молодежь и повышают национальный дух. Китайская программа исследования Марса стартовала в 2009 году в сотрудничестве с Россией. Стране восходящего солнца пришлось пройти долгий путь, чтобы достигнуть тех же успехов, что США и Россия, в покорении космического пространства.

В конце апреля Китай совершил успешный запуск главного модуля собственной космической станции. 18-метровый модуль получил название "Гармония небес" и стал первым: позже к нему присоединятся два поменьше. По мнению международных экспертов, Т-образная станция получит свой окончательный облик к концу 2022 года. Согласно планам, о которых пишут СМИ, в мае к модулю на орбите отправится грузовой корабль, а в июне на станцию прибудут трое китайских астронавтов.

Справка "РГ"

По оценкам экспертов, в истории марсианских исследований две трети всех запланированных миссий закончились провалом. Неудачи не миновали ни СССР и Россию, ни США, ни Европу. Приводятся цифры: всего к Марсу до 2020 года было отправлено 44 миссии. Из них 16 - успешных, 7 - частично успешных, 21 - неудачная.

Кстати, первый китайский марсианский спутник "Инхо-1" (110 кг) был фактически попутной нагрузкой российской миссии "Фобос-грунт", запущенной в ноябре 2011 года и сгоревшей в земной атмосфере. Как подчеркивают специалисты, тот проект был уникальным, и своей актуальности он не теряет. Ни у кого не хватило смелости лететь туда, чтобы забрать грунт с поверхности спутника Марса. Россия рискнула. Да, не получилось. "Все еще раз просчитаем, отработаем", - говорят оптимисты.

"Роскосмос" пытается вернуться на Марс вместе с Европейским космическим агентством. В 2016 году российским "Протоном" была запущена совместная миссия "ЭкзоМарс", успешно доставившая к планете орбитальную обсерваторию "Трейс Гас Орбитер". Но спускаемый аппарат "Скиапарелли", разработанный преимущественно в России, разбился при посадке. Очередная миссия "ЭкзоМарс" пока отложена на 2022 год. Эта миссия тоже будет включать марсоход.