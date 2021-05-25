Новую программу детского кешбэка, которая начала действовать с 25 мая, протестировали корреспонденты "Российской газеты". Купить путевку в летний лагерь с возвратом 50 процентов стоимости (но не более 20 тысяч рублей) удалось только одному. Проблемы, с которыми столкнулись остальные, надеемся, помогут отладить программу.

20 минут - и готово

В Казани приобрести путевки в детский лагерь по системе кешбэк можно на сайте МБУ Городского центра "Ял" (с татарского "отдых").

За пару минут мы зарегистрировали карту "Мир" в программе лояльности. Затем заполнили заявление на имя директора центра "Ял".

Нужно указать данные ребенка (свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН) и место работы родителей. Внимание! Надо отсканировать или сфотографировать документ о регистрации ребенка в Казани.

После этого выбрали смену в форме квеста "Затерянный остров" (18 дней) за 11 тысяч рублей. Вбили ФИО родителей и ребенка, указали номер телефона и E-mail, прикрепили фото заявления и документа о прописке ребенка, выбрали форму оплаты картой. И сделали последний клик. На все это ушло около 20 минут.

Все куплено до нас

В Нижнем Новгороде сначала тоже шло все как по маслу. Совет! Заранее придумайте и запишите пароль: он пригодится в дальнейшем при оформлении путевки.

Следующий этап - сайт МИРПУТЕШЕСТВИЙ.РФ. Залогиниться на нем нужно с тем же паролем, что и в системе "Мир". В списке удалось найти один лагерь в Городецком районе Нижегородской области.

А вот купить путевку не получилось. Забронировать ее нужно было по телефону или по электронной почте. Но менеджер ответила, что все путевки до конца августа уже разобрали.

Похожая ситуация и в Крыму. Выбор вариантов отдыха крайне ограничен. Большинство лагерей будут отрабатывать свои обязательства 2020 года, когда из-за пандемии они были закрыты для других регионов. И в этом году принимают детей по путевкам 2020-го.

"Все деньги, полученные в прошлом году, были сразу же вложены в развитие инфраструктуры, - рассказала владелица и директор по развитию сети детских лагерей в Крыму Terra Unique Ульяна Смирнова. - С родителями удалось договориться о перебронировании путевок. Мы зарегистрировались в программе кешбэка, но свободных путевок очень мало. Например, на первую смену на все три наших лагеря осталось всего несколько десятков". По словам Ульяны, ситуация во всех лагерях примерно одинаковая.

В Республике Крым в реестр организаций для отдыха и оздоровления детей включены 290 учреждений, в числе которых 52 загородных и 238 лагерей дневного пребывания. Как сообщили "РГ" в Совете министров республики, они готовятся принять летом более 20 тысяч детей из других регионов. Но купить путевки в загородные лагеря, участвующие в программе кешбэка, как оказалось, удастся только счастливчикам.

Лагерь не обнаружен

В Башкирии и Астраханской области проблемы возникли на этапе выбора места отдыха.

Вначале попытались найти все лагеря Башкирии через поисковик "Куда хотите поехать?", выделив раздел "детские лагеря". Он выдал лишь один вариант - санаторий "Венеция".

Попробовали другой путь - через раздел "Партнеры". И сразу вышли на страницу, где перечислялись все регионы, участвующие в программе.

Были здесь и гиперссылки на лагеря. В разделе "Республика Башкортостан" их оказалось 69. Но лишь три вывели на реальные сайты. Остальные - на агентства, некоторые из которых ничего не сообщают о Башкирии. Найти нужный лагерь так и не удалось. На поиски ушло около часа.

Увы! На МИРПУТЕШЕСТВИЙ.РФ Астраханская область еще не появилась. Звоню на "горячую линию".

"Нужно подождать. Сегодня - первый день, а лагерей в стране - тысячи. Отслеживайте, все появится, - вежливо сообщили мне. - Процесс подключения здравниц к программе продлили до 27 мая, потому что лагерям технически сложно провести эту работу".

Тем временем на сайте одного астраханского лагеря уже появилась кнопка "КЕШбэк за путевку". Но специалисты советуют дождаться, пока лагерь появится на МИРПУТЕШЕСТВИЙ.РФ. Так надежнее. Тогда вы будете уверены, что он заключил соглашение на участие в проекте. И кешбэк точно вернется.

Специалисты советуют дождаться, пока лагерь появится на МИРПУТЕШЕСТВИЙ.РФ, чтобы быть уверенным, что он участвует в программе кешбэка

Дети жителей ДФО смогут бесплатно проехать на отдых

Жителям Дальневосточного федерального округа могут разрешить использовать существующую сегодня льготу бесплатного проезда (в отпуск раз в два года) на своих детей. Речь - о работниках, которые сами не смогли или не захотели выехать с территории ДФО. Льготу же они смогут распространить на отдых несовершеннолетних детей.

"Мною разработан законопроект о возможности компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории России в летний период для несовершеннолетних членов семьи в случае, когда родители, имеющие льготу, сами не выезжают", - сообщила во вторник зампредседателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Для Дальнего Востока, по ее словам, чрезвычайно актуален вопрос оздоровления и организации отдыха детей в летний период с выездом на материк. В настоящее время льгота об оплате один раз в два года проезда жителям региона до места отдыха и обратно распространяется и на детей. Но только если они путешествуют вместе с родителями. "Учитывая, что нередко родители имеют финансовую возможность отправить детей к родственникам или в детские лагеря, но при этом не имеют возможности выехать сами, представляется необходимым урегулирование данного вопроса в пользу интересов семьи", - пояснила Яровая.

Законопроектом предлагается внести дополнение в Трудовой кодекс, согласно которому для несовершеннолетних членов семьи работника, работающего в федеральном госоргане, внебюджетном фонде или федеральном госучреждении, предусматривается компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа по территории РФ во время летних школьных каникул независимо от времени использования работником организации отпуска. Инициативой также предлагается аналогичный порядок распространить и на лиц, работающих в госорганах и учреждениях субъектов РФ, а также территориальных фондах обязательного медстрахования. При этом об увеличении расходов бюджета в связи с предлагаемой новеллой, по словам Ирины Яровой, речь не идет, так как основное право уже предусмотрено действующим законодательством.

Она отметила, что актуальность этого вопроса не вызывает сомнений, особенно в преддверии старта летней оздоровительной кампании. Однако решить его, по ее словам, следует более оперативно. И это возможно сделать на уровне постановления правительства. В связи с этим Ирина Яровая уже обратилась в правительство России с предложением рассмотреть указанный вопрос до начала летнего сезона-2021.

Подготовил Иван Петров