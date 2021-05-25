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25.05.2021 19:52
Рубрика: Власть

Косачев: У Путина и Байдена в Женеве есть возможность достичь договоренностей

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Важная новость: встреча президентов России и США, о которой говорили ранее, действительно состоится - официально объявлено, что В.В.Путин и Д.Байден встретятся 16 июня в Женеве.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Круг тем к обсуждению очевиден и уже анонсирован: перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве

Чем важна эта повестка - практически по каждому пункту есть возможность достичь договоренностей, которые не ущемляют ни одну из сторон, но при этом могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки, где она оказалась в отсутствие прямого диалога на высшем уровне. Предварительный "зондаж" в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран это подтвердил, и тем самым лидеры двух стран едут со вполне конкретными целями.

Понимая серьезность намерений Путина и Байдена, можно с уверенностью говорить, что ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры. Это значит - оба нацелены на результат, даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США. Это было бы весьма много по нынешним временам.

В общем, будем ждать 16 июня с осторожным оптимизмом. Но нетрудно предположить, что в ближайшие дни могут последовать провокации от противников российско-американского диалога. Поэтому ничуть не удивлюсь, если мы уже скоро прочитаем в СМИ о какой-то "российской кибератаке" или очередной "агрессии" России где бы то ни было.

Однако двусторонние отношения двух ведущих ядерных держав мира слишком ценны сами по себе, чтобы зависеть от провокаций "спойлеров" и разного рода третьих фигур, решающих свои местечковые задачи, отравляя климат в большой политике. Полагаю, лидеры России и США прекрасно отдают себе отчет в этом.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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