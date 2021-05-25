Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве

Такая договоренность была достигнута. На повестке - состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки, сообщили в пресс-службе Кремля. В том числе речь пойдет о взаимодействии в борьбе с пандемией коронавируса и урегулировании региональных конфликтов.

Саммитом с Путиным Байден завершит свое первое международное турне со дня инаугурации.