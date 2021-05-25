Кремль скоро сделает объявление про саммит Путина с Байденом

В ближайшее время будет сообщение о саммите президентов России и США. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о темах для обсуждения на встрече Владимира Путина и Джо Байдена Песков сказал, что однозначно это вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. "Это тематика, которая касается всех стран", - подчеркнул он.

Дальше конкретизировать Песков не стал, предложив дождаться скорого заявления и тогда уже обсуждать повестку. Точный срок появления заявления на сайте Кремля он не назвал.

Также, отвечая на вопрос о теме кибербезопасности, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что инициатива Путина была адресована всем странам. Речь о необходимости и безальтернативности взаимодействия, без этого невозможно минимизировать угрозу хакеров, сказал он. "Это сотрудничество чрезвычайно важно", - подчеркнул Песков.