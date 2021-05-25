Кремль скоро сделает объявление про саммит Путина с Байденом

Новости

Уральские врачи удалили пациентке опухоль четвертой стадии и метастаз 13:27
Российский режиссер позвал Кевина Спейси в свой фильм 13:25
Борис Титов покинет пост бизнес-омбудсмена 13:19
Песков назвал слова Уйбы про Путина вырванными из контекста 13:14
"Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже 13:07
Володин предложил использовать опыт Москвы для обновления жилья в регионах 13:05
В РСА объяснили, кто будет платить за ДТП с роботом-курьером "Яндекса" 13:03
Насколько безопасно снимать наличные с чужих карт через QR-код 12:53
Флик возглавит сборную Германии после чемпионата Европы 12:48
В Мадриде сняли все ограничения на передвижение 12:47
В гостиницах Петербурга запретили "шведский стол" 12:45
Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью 12:42
Россия предложила ВОЗ оптимизировать процесс преквалификации вакцин 12:35
У "Восставшего из ада" появятся фильм-ремейк и сериал 12:33
Мурашко: 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19 к осени 12:05
Актер из ситкома "Офис" Марк Йорк умер в возрасте 55 лет 12:03
Грузия откроет сухопутные границы 1 июня 12:01
Минфин выступил против налоговых послаблений для нефтяных компаний 11:59
Оперштаб: Еще 2208 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:45
Эксперт рассказала об опасных последствиях COVID-19 11:45
Прибытие Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим показали на видео 11:43
Найден актер на роль Вилли Вонки в приквеле "Шоколадной фабрики" 11:36
Скворцова заявила об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19 11:33
Правительство РФ выделит 15 миллиардов рублей на медцентр в Ялте 11:27
Чем порадует гостей юбилейный "Славянский базар в Витебске" 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25.05.2021 12:58
Рубрика: Власть

Кремль скоро сделает объявление про саммит Путина с Байденом

Текст: Кира Латухина
В ближайшее время будет сообщение о саммите президентов России и США. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о темах для обсуждения на встрече Владимира Путина и Джо Байдена Песков сказал, что однозначно это вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. "Это тематика, которая касается всех стран", - подчеркнул он.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров рассказал о возможной повестке встречи Путина и Байдена

Дальше конкретизировать Песков не стал, предложив дождаться скорого заявления и тогда уже обсуждать повестку. Точный срок появления заявления на сайте Кремля он не назвал.

Также, отвечая на вопрос о теме кибербезопасности, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что инициатива Путина была адресована всем странам. Речь о необходимости и безальтернативности взаимодействия, без этого невозможно минимизировать угрозу хакеров, сказал он. "Это сотрудничество чрезвычайно важно", - подчеркнул Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США

Главное сегодня

Мурашко: 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19 к осени
Онлайн-голосование в этом году будет применяться и на муниципальных выборах
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
СК начал проверку после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе
Прибытие Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим показали на видео
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы