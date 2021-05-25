"Круг добра" получит 10 миллиардов рублей на покупку лекарств для детей

Фонд "Круг добра" в ближайшие дни получит второй транш в размере 10 миллиардов рублей на приобретение лекарств для больных детей. Об этом сообщает Минздрав России. При этом 943 ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА) уже получили дорогостоящие препараты от "Круга добра". "Спинраза" поставлен для детей в 75 регионов страны, "Рисдиплам" - в 58 регионов.

"Решением правительства фонд "Круг добра" получит второй транш средств на закупку лекарственных препаратов для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями в размере 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении Минздрава РФ, размещенном на его официальном сайте.

В Минздраве добавили, что на сегодня осуществлена закупка и размещены аукционы на закупку лекарственных препаратов для лечения более тысячи детей с заболеваниями СМА, болезнь Помпе, семейная средиземноморская лихорадка, криопирин-ассоциированный периодический синдром, периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли, мукополисахаридоз IVA типа, гипофосфатазия. "Препараты закупаются в объеме, достаточном для обеспечения пациентов до конца года", - отмечается в сообщении.