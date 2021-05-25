Кураторы групп в колледжах будут получать 5 тысяч рублей с 1 сентября

Министерство просвещения разработало проект постановления правительства, который предусматривает ежемесячные федеральные выплаты кураторам групп в колледжах и техникумах. По расчетам ведомства, доплату за классное руководство нужно обеспечить кураторам 105 065 бюджетных учебных групп.

- Предлагается установить с 1 сентября 2021 года ежемесячные выплаты кураторам в размере по 5 тысяч рублей по аналогии с выплатами классным руководителям общеобразовательных организаций, - говорится в пояснительной записке. - Дополнительная потребность средств из федерального бюджета составит 9,6 млрд рублей в год.

Напомним, сегодня федеральную доплату получают более 810 тысяч классных руководителей в школах. Однако в колледжах и техникумах педагоги решают сходные задачи, а 5 тысяч рублей за это пока не получают.Какие задачи? Вот выдержки из документа: формируют навыки общения студентов на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, гражданскую позицию, создают благоприятные психолого-педагогические условия, взаимодействуют с родителями. И это далеко не все.

- Кураторы учебных групп работают с обучающимися, находящимися нередко в трудных жизненных ситуациях. Стоит задача подготовить не только квалифицированного специалиста, но и воспитать гражданина, патриота, человека с наименьшим наследием вредных привычек. Важное место в воспитательной работе среднего профобразования отводится профилактике употребления психотропных средств, работе по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, - говорится в пояснительной записке.