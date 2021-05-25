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25.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Курсу рубля предсказали восстановление к доллару

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль настойчиво прокладывает себе дорогу к локальным максимумам, отбросив доллар до 73,5 накануне. Динамика против евро не столь однозначная и больше похожа на затянувшийся боковик. Однако и тут стоит помнить, что значительную часть времени евро проводит ниже отметки 90 рублей, что указывает на локальную победу покупателей рубля.

Фото: istock
Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Хотя по валютной паре доллар/рубль проходят в примерно в 10 раз большие объемы, чем по паре евро/рубль, все же динамика в евро весьма показательна. С Евросоюзом у России наиболее тесные торговые и географические связи. К тому же мы продолжаем верить, что над долларом нависает специфическое давление, заставляя его отступать по широкому спектру активов. В этих условиях стабильность или продвижение рубля в рост против евро стоит воспринимать как признак внутренней силы.

Вялость динамики в последнее время можно рассматривать двояко. Это может быть как неспособность или нежелание покупателей рубля толкать котировки далее, упершись в важные технические уровни.

Но может быть, что рынки ищут достойный повод для того, чтобы разрешить затянувшуюся консолидацию. Первым подобным поводом могут стать слухи или фактические заявления по договоренностям президентов США и России в будущем месяце.

Если так, то нынешнее затишье обещает быть недолгим. Впрочем, будет слишком наивно говорить лишь об одностороннем варианте развития событий. Действительно, рубль может оказаться под серьезным давлением и вновь отойти от нижней границы торгового диапазона последнего полугодия как по геополитическим причинам, так и в случае резкого давления на нефть и котировки металлов на мировых финансовых рынках.

Тем не менее нашим базовым сценарием пока остается то, что мы наблюдаем консолидацию перед дальнейшим восстановлением рубля к доллару и, в меньшей степени, евро. Подтвердить наш сценарий на этой неделе сможет продвижение ниже 89 за евро и 73 за доллар. Этот небольшой шаг способен серьезно оживить покупателей российской валюты и ускорить ее укрепление.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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