Легкая форма коронавируса надолго сохраняет иммунитет - исследование

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе изучили, сохраняется ли иммунитет после коронавирусной инфекции, перенесенной в легкой форме.

Они исследовали 77 добровольцев, которые переболели COVID-19. Практически все они перенесли инфекцию в легкой форме, только шесть человек были госпитализированы.

Спустя 7-8 месяцев после начала заболевания у исследуемых были взяты образцы костного мозга, еще через четыре месяца пять человек сдали образец костного мозга повторно.

Результаты анализов показали, что уровень антител в крови в первые несколько месяцев после заражения резко упали. Но затем вновь поднялись. Это говорит о том, что в организме переболевших остаются клетки, способные вырабатывать антитела, пишет журнал Nature.

Это иммунные клетки под названием плазматические. Через 11 месяцев после заражения они мигрируют в костный мозг и генерируют антитела в течение всей жизни человека. Те поступают в кровь, обеспечивая защиту против нового заражения.

Ученые делают вывод, что риск повторного заражения у переболевших COVID-19 в легкой форме маловероятен. Пациенты, которые перенесли бессимптомный COVID-19, также могут иметь долговременный иммунитет. Теперь ученые хотят проверить стойкость иммунитета у тех людей, которые болели в тяжелой форме.