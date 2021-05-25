Лукашенко встретится с парламентариями 26 мая

Встреча Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии, правительства и региональной власти состоится 26 мая. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, информирует БЕЛТА.

Таким образом, то заявление, которое президент планировал сделать в понедельник, "прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов", - пояснила пресс-секретарь.

Кстати, уточнила она, ранее парламентарии приняли обращение палат парламента к главе государства с просьбой внести в нижнюю палату законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в палату представителей восьмого созыва. Кроме того, депутаты высказались за обсуждение в широком кругу и иных актуальных вопросов текущего момента.

Уже состоялась, информирует БЕЛТА, встреча председателей обеих палат парламента Владимира Андрейченко и Натальи Кочановой, на которой было принято решение обратиться с просьбой к президенту о проведении такой встречи, зная, что глава государства планировал выступить с заявлением. Таким образом, уточняет агентство, парламентарии и представители общественности смогут обсудить как предложение о переносе местных выборов, тематику конституционной реформы, так и актуальные вопросы по текущей ситуации.