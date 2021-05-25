В мире
25.05.2021 15:31
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко встретится с парламентариями 26 мая

Фото: БелТА / РИА Новости Фото: БелТА / РИА Новости
БелТА / РИА Новости

Встреча Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии, правительства и региональной власти состоится 26 мая. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, информирует БЕЛТА.

Фото: БелТА/РИА Новости
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Таким образом, то заявление, которое президент планировал сделать в понедельник, "прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов", - пояснила пресс-секретарь.

Кстати, уточнила она, ранее парламентарии приняли обращение палат парламента к главе государства с просьбой внести в нижнюю палату законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в палату представителей восьмого созыва. Кроме того, депутаты высказались за обсуждение в широком кругу и иных актуальных вопросов текущего момента.

Уже состоялась, информирует БЕЛТА, встреча председателей обеих палат парламента Владимира Андрейченко и Натальи Кочановой, на которой было принято решение обратиться с просьбой к президенту о проведении такой встречи, зная, что глава государства планировал выступить с заявлением. Таким образом, уточняет агентство, парламентарии и представители общественности смогут обсудить как предложение о переносе местных выборов, тематику конституционной реформы, так и актуальные вопросы по текущей ситуации.

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