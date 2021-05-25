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25.05.2021 22:20
Рубрика: Экономика

Мантуров объяснил взрывной рост производства в некоторых отраслях

Текст: Евгения Думанская
С начала года производство в некоторых секторах выросло очень весомо, говорится в поступившем в "РГ" комментарии к предварительным оценкам Росстата главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Индекс промышленного производства показал рост на 7,2% по сравнению с апрелем прошлого года и на 1,1% выше прошлого месяца. Как пояснил Мантуров, высокие темпы частично объясняются тем, что в прошлом году именно на апрель пришелся основной удар, который нанес промышленности коронавирус.

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"В прошлом году по ряду предприятий наблюдалось снижение объемов производства в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Производство в обрабатывающей промышленности в апреле 2021 года оказалось на 14,2% выше, чем год назад. При этом по сравнению с мартом текущего года наблюдается снижение на 4,6%. Такое снижение происходит ежегодно, и связано с инвестиционным и календарным факторами.

"Мы видим, что с начала текущего года наблюдается оживление во многих секторах обрабатывающей промышленности. Очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром", - сообщил Мантуров.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Так, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов продемонстрировало рост в 2,6 раза по сравнению с апрелем прошлого года. Также высокие темпы в производстве мебели, кожи и изделий из нее, одежды и в других секторах.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Правительство Минэкономразвития Росстат

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