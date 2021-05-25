Марин Ле Пен призвала отменить санкции в отношении России

Во Франции призвали отменить санкции в отношении России. С таким призывом выступила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала Бэ-эф-эм, передает ТАСС.

"Нет никакого смысла сохранять санкции, так как они имеют обратный эффект", - отметила она.

Марин Ле Пен также считает, что нужно менять внешнюю политику страны и выходить из объединенного командования НАТО. "Нужно сбалансировать наши отношения с Россией и США. И стремиться к суверенным отношениям с великими державами".