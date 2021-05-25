МИД КНР: Китай и Россия твердо защищают международный порядок

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин активно поддерживает озвученные недавно главой МИД России Сергеем Лавровым тезисы о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества КНР и РФ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы активно поддерживаем заявление господина Лаврова. Китай и Россия стали фактором, обеспечивающим стабильность во всем мире. Мы готовы совместно с Россией обеспечивать демократизацию международных отношений и содействовать всеобщему мирному развитию", - цитирует ТАСС представителя китайского МИД.

Чжао Лицзянь особо подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран, а отношения между странами выстроены на принципе взаимного уважения. "Китай и Россия твердо защищают международный порядок, поддерживая ключевую роль ООН", - приводит слова Лицзяня агентство.