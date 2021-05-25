МИД РФ: Гражданка России задержана в Беларуси на 72 часа

В МИД России подтвердили, что белорусские власти задержали гражданку РФ на 72 в связи с подозрением в нарушении законодательства Беларуси. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что еще 24 мая посольством России в Минске в республиканский МИД была направлена нота с запросом официального подтверждения задержания гражданки России и предоставления в кратчайшие сроки консульского доступа к ней.

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Мария Захарова также отметила, что еще в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями российской гражданки и проинформировал их о предпринимаемых посольством действиях, а также рекомендовал в случае возникновения такой необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан для оказания квалифицированной юридической помощи. По словам Захаровой, адвокат уже приступил к работе.

"Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с С.А.Сапегой в самое ближайшее время", - заключила официальный представитель МИД России.

Ранее на своей страничке в Facebook Мария Захарова также прокомментировала циркулирующую в сети информацию о том, что сразу несколько россиян были сняты с борта авиакомпании Ryanair, приземлившегося в Минске.

"Второй день читаю про неких "четырех российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолета и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Петров и Боширов - это ясно. А остальные двое кто?" - написала Захарова.